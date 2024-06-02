Оккупанты могут начать наступательные операции на еще одном направлении на Харьковщине: в ISW объяснили замысел врага. Карта

Российская террористическая армия может начать наступательные операции на еще одном направлении в Харьковской области. Существует угроза того, что противник будет осуществлять операции на на Золочевском направлении к северо-западу от областного центра.

Украинские войска следят за действиями врага и готовятся предпринять соответствующие меры. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Украинские официальные лица предупреждают, что российские войска могут начать наступательные операции на Золочевском направлении. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что украинские чиновники обеспокоены угрозой начала новой волны наступления. Украинские военные наблюдают за поведением России в этом районе.

Стоит отметить, что по состоянию на 30 мая российские войска не концентрировали ударную группу на Золочевском направлении, но российские войска могут перенаправить силы с Липцовского и Волчанского направлений на Золочевское направление для проведения наступательных операций.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил 26 мая, что российские войска готовятся к новым наступательным действиям и концентрируют группировку неустановленной численности вблизи украинской границы в 90 км к северо-западу от Харькова, что может позволить российским войскам начать наступательные операции в Золочевское направление. Аналитики в свою очередь уверены, что концентрация российских сил на Золочевском направлении и возможные наступательные операции в этом районе призваны еще больше фиксировать и перетягивать украинские силы на более широкий фронт на севере Харьковской области.

Напомним, за время, прошедшее с начала российского наступления на севере Харьковщины 10 мая, украинским воинам удалось несколько стабилизировать ситуацию. В регионе продолжаются бои, однако продвигаться захватчикам больше не удается.

Ранее в Совете нацбезопасности США заявили, что наступление России на Харьковщине было провальным. Там констатировали, что Украина эффективно остановила наступление российских оккупантов на севере области, а захватчики понесли значительные потери.