Совет нацбезопасности США: наступление России на Харьковщине было провальным

Украина эффективно остановила наступление российских оккупантов на севере Харьковщины. Потери захватчиков очень велики.

Об этом заявил представитель Совета нацбезопасности США Майкл Карпентер в интервью ТСН. Он назвал российскую попытку атаковать провалом.

"На самом деле это провал РФ, потому что количество потерь россиян, о которых сообщается с северного фронта, очень велико, поэтому россияне не достигли своих целей. Украина остановила Россию, и мы надеемся, что Украина и в дальнейшем будет пользоваться своим правом, четко совпадающим с Уставом ООН – правом защищаться", – представитель Совета нацбезопасности США.

Напомним, в ISW сообщили, что войска РФ продолжают уделять приоритетное внимание усилиям по привлечению и закреплению украинских сил на севере Харьковской области. Они перебрасывают свои подразделения на север региона из других участков линии фронта, вероятно, чтобы начать новую фазу наступления.

Аналитики убеждены, что враг будет медлить с реализацией этого плана, пока не соберет достаточно сил, но даже их будет недостаточно для операции по окружению или захвату Харькова.

Как сообщал OBOZ.UA, в МВД показали, как нацгвардейцы наносят удары по врагу в Волчанске на Харьковщине. В ведомстве отметили, что оккупанты в своих попытках захватить украинский город получают мощный отпор.

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