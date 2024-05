Оккупанты могут начать новую фазу наступления на Харьковщине: в ISW оценили ситуацию. Карта

Войска РФ продолжают уделять приоритетное внимание усилиям по привлечению и закреплению украинских сил на севере Харьковской области. Они перебрасывают свои подразделения на север региона с других участков линии фронта, вероятно, чтобы предпринять новую фазу наступления.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики уверены, что враг будет медлить с реализацией этого плана, пока не соберет достаточно сил, но даже их будет недостаточно для операции по окружению или захвату Харькова.

Накануне главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский и украинский Генштаб сообщили, что российское командование перебрасывает элементы неустановленного количества дополнительных полков и бригад с других участков линии фронта и с полигонов. Они направляют их на Стрелечью, в Липцевский (к северу от Харькова) и Волчанский (к северо-востоку от облцентра) районы на севере Харьковской области.

При этом Сырский заявил, что у армии РФ недостаточно сил на указанном направлении, чтобы провести полномасштабное наступление и прорвать оборону ВСУ. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов тоже выразил убеждение, что оккупанты перебрасывают резервы под Липцы и Волчанск, чтобы привлечь и закрепить как можно больше украинских сил на севере области и сохранить текущий темп наступательных операций.

По словам Синегубова, войска РФ пока не концентрировали "ударную группу" возле Золочевской громады Харьковской области (к северо-западу от Харькова), но могут перенаправить силы на Липцы, Волчанск и Золочев. Несколько российских блогеров намеренно исказили его заявления о возможной эвакуации в случае российского нападения и утверждали, якобы он сказал, что ВС РФ готовят наступление в сторону Золочева.

"Переброска подкреплений российских военных в Харьковскую область указывает на то, что они, вероятно, продолжают уделять приоритетное внимание усилиям по привлечению и закреплению украинских сил на критических участках линии фронта на востоке Украины и созданию "буферной зоны" на севере Харьковщины", – убеждены в ISW.

По мнению аналитиков, оккупанты намерены начать вторую фазу своей наступательной операции там после запланированного захвата Волчанска, хотя позиционные бои и возможные украинские контратаки могут потребовать от врага провести еще одну волну усиленных наступлений в этом районе для достижения его целей.

В ISW считают, что российская армия сдерживает большую часть резервов Северной группировки войск, которая укомплектована элементами 11-го, 44-го армейских корпусов и 6-й общевойсковой армии (все части Ленинградского военного округа), до тех пор, пока она не приблизится к запланированной конечной численности в 50 000-70 000 солдат.

"Северная группировка войск, даже при верхнем пределе заявленной конечной численности, будет испытывать недостаток в живой силе, необходимой для проведения успешной операции по охвату, окружению или захвату города Харькова", – подчеркнули аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, по мнению военного эксперта Владислава Селезнева, пока нет признаков того, что ситуация возле Волчанска начинает стабилизироваться. Бои там продолжаются, город наполовину оккупирован, а враг продолжает вводить дополнительные силы и средства на территорию Украины.

