Блицкриг на Харьковщине остановлен, теперь враг сменил тактику, – спецназначенец Стиг

За время, прошедшее с начала российского наступления на севере Харьковщины 10 мая, украинским воинам удалось несколько стабилизировать ситуацию. В регионе продолжаются бои, однако продвигаться захватчикам больше не удается.

Претерпев провал планов по "блицкригу", враг прибег к изменению тактики. Об этом рассказал боец 2-го отдельного отряда специального назначения Центра специального назначения Омега с псевдо "Стиг" в интервью Radio NV.

"После 10 мая ситуация немного стабилизировалась, по сравнению с первыми днями открытия нового фронта. По состоянию на данный момент, продолжаются боевые действия, оккупанты дальше не продвигаются. Тот так называемый условный блицкриг, который они совершили за первые день-два, остановлен", — очертил текущую ситуацию "Стиг".

По его словам, россияне до сих пор пытаются прорвать линию обороны украинских сил. При этом они изменили тактику. Если раньше на попытки прорыва оккупанты направляли тяжелую бронированную технику, то после разгромов в первые дни наступления они прибегли к определенному изменению тактики с уклоном на штурмы малыми группами пехоты.

"Активно работает тактическая авиация, артиллерия. Враг предпринимает попытки привлечения малых тактических групп от четырех человек до отделения", – подчеркнул спецназовец.

К тому же, чем дальше – тем меньшие пехотные группы направляет на штурмы враг.

"Сначала группы были большие, количеством до взвода, дальше перешли к меньшим группам, чтобы они были менее заметны. Больше передвигаются ночью, в темное время суток. Тактика следующая: прощупать нашу линию обороны, выявить позиции, по возможности – закрепиться на передних рубежах захваченной территории и понемногу подтягивать резервы. Учитывая время [года], сейчас очень густая растительность, хорошо маскироваться, они роют окопы, укрепления и пытаются в посадках, в лесах накопить свой личный состав для дальнейших действий", – рассказал "Стиг".

Напомним, ранее в Совете нацбезопасности США заявили, что наступление России на Харьковщине было провальным. Там констатировали, что Украина эффективно остановила наступление российских оккупантов на севере области, а захватчики понесли значительные потери.

Да и "территориальные достижения" россиян не так значительны, как им бы хотелось. Так, при заявленных новоиспеченным министром обороны РФ Андреем Белоусовым "880 кв км" украинской территории, якобы оккупированной Россией с начала 2024 года, подтверждено чуть более 750 кв км.

К тому же, активность России на севере Харьковщины обусловила пересмотр Вашингтоном установленных ограничений на применение американского оружия. Так, в США официально подтвердили, что их оружием можно бить по РФ – в частности, по военным целям по ту сторону границы от Харьковской области. Речь идет о российских базах, штабах и складах, применяемых для атак на Украину.

Правда, это разрешение не касается дальнобойных ракет ATACMS: в отношению них позиция Белого дома осталась неизменной.