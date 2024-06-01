РФ в 2024 году захватила 752 квадратных км территории Украины, Кремль переоценивает свои успехи – ISW

Недавно назначенный министр обороны РФ Андрей Белоусов похвастался тем, что оккупационные войска России якобы захватили в 2024 году почти 900 квадратных километров территории Украины. Это заявление он сделал на фоне наступательной операции РФ на севере Харьковской области, в ходе которой россиянам удалось добиться определенных тактических успехов.

Однако Белоусов значительно украсил реальные достижения оккупантов, "дорисовав" по меньшей мере около 130 квадратных километров к реально оккупированной в этом году украинской территории. Об этом обратили внимание в Институте изучения войны (ISW).

Аналитики констатировали, что глава МО РФ 31 мая похвастался, что захватчики якобы смогли оккупировать в 2024 году 880 кв. км территории Украины. Однако, отметили в ISW, грезы Москвы в этом отношении значительно отличаются от реальности.

"Несмотря на то, что в начале мая 2024 г. российские войска достигли значительных тактических успехов в северной части Харьковской области, министр обороны России Андрей Белоусов сильно переоценил российские наступления в Украине с начала 2024 года", – подчеркнули аналитики.

Так, в ISW нашли подтверждение оккупации россиянами с начала года "лишь примерно 752 квадратных километров", что почти на 130 кв км меньше, чем заявлял Белоусов.

Если же учесть "территориальные достижения" захватчиков до наступления на севере Харьковщины – цифры будут еще скромнее.

"Ранее ISW оценивало, что российские войска захватили около 516 квадратных километров в период с 1 января 2024 года по 29 апреля 2024 года", – констатировали аналитики.

Напомним, ранее в Совете нацбезопасности США заявили, что наступление России на Харьковщине было провальным. Там констатировали, что Украина эффективно остановила наступление российских оккупантов на севере области, а захватчики понесли значительные потери.

К тому же активность России на севере Харьковщины обусловила пересмотр Вашингтоном установленных ограничений на применение американского оружия. Так, в США официально подтвердили, что их оружием можно бить по РФ – в частности, по военным целям по ту сторону границы от Харьковской области. Речь идет о российских базах, штабах и складах, применяемых для атак на Украину.

Правда, это разрешение не касается дальнобойных ракет ATACMS: по отношению к ним позиция Белого дома осталась неизменной.