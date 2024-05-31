США разрешили Украине наносить ограниченные удары по РФ: СМИ узнали, каким оружием

США разрешили Украине применять американское оружие для ударов по российским силам в приграничье РФ, граничащем с Харьковской областью. Однако разрешение касается не всех видов вооружений, которые Штаты передают нашему государству.

В частности, на дальнобойные ракеты ATACMS предоставленное разрешение не распространяется. Подробности по поводу вооружений, какими украинские воины смогут бить по оккупантам на российской территории, а какими нет, раскрыло издание The Wall Street Journal.

Журналисты издания со ссылкой на собственные источники констатировали: для ударов по территории РФ, с которой оккупационные российские войска атакуют Харьковщину, Вашингтон разрешил украинцам использовать ракеты малой дальности из ракетных систем залпового огня HIMARS, управляемые боеприпасы GMLRS и артиллерию американского производства.

А вот на дальнобойные ракеты ATACMS это разрешение не распространилось.

Журналисты отмечают, что на пересмотр своей предыдущей позиции Белый дом пошел из-за стремления помочь Украине защититься от наступления РФ на севере Харьковщины.

"Недавно президент поручил своей команде обеспечить, чтобы Украина могла использовать оружие, предоставленное США, для ведения ответного огня в Харьковской области, чтобы Украина могла дать отпор российским силам, которые нападают или готовятся напасть на нее", – рассказал изданию один из неназванных американских чиновников.

Украинские силы смогут использовать ряд американских вооружений для ударов по командным пунктам, оружейным складам и другим объектам на территории РФ, которые Россия использует для атак на Харьковщину.

В то же время установленные географические ограничения объясняются попыткой Вашингтона снизить риск прямого столкновения с Москвой. Из этих же соображений США не разрешают бить по территории РФ ракетами ATACMS.

"Наша политика по поводу запрета использования ATACMS или нанесения ударов большой дальности внутри России не изменилась", – отметил собеседник издания.

Напомним, 30 мая издание Politico сообщило, что Байден тайно дал разрешение Украине на удары американским оружием по территории РФ. Однако это разрешение касается исключительно обороны Харькова.

Издание назвало этот шаг серьезным изменением политики Белого дома по использованию Украиной оружия, полученного от США, и что подобные удары помогут украинским силам защитить второй по величине город Украины.

Впоследствии эту информацию Белый дом подтвердил в ответе на запрос "Голоса Америки", также получение разрешения прокомментировали в Офисе президента Украины, кроме того, о решении Байдена официально заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Вскоре после того, как стало известно об изменении позиции Вашингтона, об аналогичном решении сообщили и в правительстве Германии.

Между тем, WP со ссылкой на свои источники заверило, что в США не против, чтобы Украина сбивала самолеты и ракеты над территорией РФ средствами ПВО, предоставленными Вашингтоном. Делать это, пишет СМИ, можно в случае, если эти цели "представляют угрозу Украине".