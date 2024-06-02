Оккупанты предприняли попытку прорыва на Харьковском направлении: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

Российская оккупационная армия продолжает атаковать украинские позиции на востоке нашей страны. Больше всего боевых столкновений с начала суток 2 июня зафиксировано на Покровском направлении.

Кроме того, путинские террористы предприняли очередную попытку прорыва на Харьковском направлении. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на 13:00 2 июня.

С начала текущих суток количество боевых столкновений возросло до 38. Самая сложная ситуация остается на Покровском направлении, где украинские войска сдерживают атаки русских захватчиков. По состоянию на этот час длится 10 стычек по нескольким разным направлениям.

Также враг не прекращает артиллерийские обстрелы населенных пунктов Черниговской и Сумской областей. С самого утра 2 июня вражеская артиллерия атаковала приграничные населенные пункты, среди них Гремяч, Мирополье и Блешня.

На Харьковском направлении в районе села Старица произошла одна попытка оккупантов продвинуться вперед. Российские террористы продолжают бомбардировку приграничных населенных пунктов на севере Харьковщины. С территории РФ по направлениям населенных пунктов Шебекино и Короча Белгородской области российские захватчики сбросили 16 управляемых авиабомб в районы Волчанска, Старого Салтова, Нескучного, Старицы, Ивановки и Белого Колодца.

Кроме того, противник начал атаки в районах Дружелюбовки и Невского на Купянском направлении. Число штурмовых попыток оккупантов возросло до четырех. Продолжается боевое столкновение недалеко от Невского. Враг активно применяет авиацию – пять авиабомб россияне сбросили по районам Степной Невоселевки, Боровского и Андреевки.

На Северском направлении боевые действия продолжаются возле Раздолевки и Выемки. Общее количество атак врага с начала суток выросло до шести. Российские оккупанты нанесли авиаудар в район Ивано-Дарьевки.

На Покровском направлении агрессор поддерживает высокую интенсивность атак и уже 13 раз пытался улучшить тактическое положение, семь из них отбиты нашими воинами. Сложная обстановка в районе села Сокол Донецкой области – там продолжаются бои в трех локациях. Кроме того, продолжается отражение атак врага возле Новоалександровки, Уманского и Яснобродовки.

На Кураховском направлении Силы обороны за эти сутки отбили уже пять вражеских атак. Одно боевое столкновение продолжается в районе Красногоровки, где оккупанты пытаются вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

В целом на Времовском направлении враг дважды с начала суток предпринимал атакующие действия, продолжает попытки продвижения в направлении Старомайорского. Атаки отражены.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

Напомним, начальник службы по связям с общественностью 110-й ОМБр Иван Секач рассказал, что в Покровском районе Донецкой области оккупанты начали использовать новую тактику. Она касается штурмов украинских позиций, которые враг проводит и днем, и ночью.

Ранее сообщалось, что войска страны-агрессора России утром 2 июня ударили из авиации по Харьковщине – по прифронтовому селу Андреевка Боровской громады Изюмского района. Известно о двух раненых гражданских.

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