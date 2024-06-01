'Штурмы постоянные': в ВСУ рассказали о новой тактике россиян на Покровском направлении

На Покровском направлении в Донецкой области российские оккупанты начали использовать новую тактику. Она касается штурмов позиций наших защитников, которые враг проводит и днем, и ночью.

Теперь захватчики в большинстве своем прибегают не к массированным атакам, а запускают группы численностью по шесть штурмовиков. Об этом в эфире проекта "Суспільне. Студія" рассказал начальник службы по связям с общественностью 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Иван Секач.

"Штурмы постоянные, даже ночью. Они (российские военные – Ред.) действуют по новой тактике, пускают "шестерки", из этих "шестерок" идет по шесть человек, идет несколько сразу по зеленке и пытаются скрыто пройти к украинским позициям и вступить в стрелковый бой", – сказал он.

По словам военного, на участке, за который отвечает его бригада, массовых российских штурмов стало меньше. Также захватчики почти перестали применять технику, свидетельствующую о том, что либо у них ее осталось мало, либо где-то ее накапливают.

Секач считает, что враг таким образом пытается распылить деятельность украинской артиллерии.

"То есть идут несколько групп одновременно идут. Только одну уничтожают – сразу идет другая шестерка. Людей у них много", – объяснил защитник.

Как сообщал OBOZ.UA, за сутки враг совершил более 2300 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах с применением артиллерии, минометов, стрелкового оружия и вооружения боевых машин. Самым горячим остается Покровское направление, где противник не оставляет попыток найти слабые места в нашей обороне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!