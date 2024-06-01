Генштаб: враг за сутки нанес 2300 ударов по нашим войскам и ищет слабые места на Покровском направлении

Проходит восемьсот двадцать восьмой день широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. С начала суток произошло 81 боевое столкновение, враг совершил более 2300 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с применением артиллерии, минометов, стрелкового оружия и вооружения боевых машин.

Самым горячим остается Покровское направление, где враг не оставляет попыток отыскать слабые места в нашей обороне. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 31 мая 2024 года по состоянию на 22:30.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении произошло две безрезультатные атаки врага в районе Волчанска и Липцев. Силы обороны проводят активные меры огневого действия на подразделения русских оккупантов.

На Купянском направлении с начала суток количество боевых столкновений увеличилось до 12. Силы обороны успешно отразили пять атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Берестово, Новоегоровка и Макеевка. Украинские защитники продолжают отбивать еще семь атак вблизи Петропавловки, Берестового и Новоегоровки. Ситуация напряженная, но контролируемая. По предварительным данным, с начала суток на этом направлении враг потерял 64 кафира и один танк. На Лиманском направлении произошло четыре боестолкновения. Попытки российских окупантов продвинуться в районах Тернов, Дибровы и Торского успеха не имели. Украинскими воинами проводятся мероприятия по усилению переднего края обороны.

На Северском направлении произошло восемь боевых столкновений. Особенно активным враг был вблизи Выимки. Здесь он тщетно пытался вклиниться в боевой порядок украинских подразделений. Ситуация напряженная, вместе с тем находится под контролем Сил обороны Украины.

На Краматорском направлении агрессор шесть раз пытался атаковать подразделения сил обороны в районах Богдановки, Ивановского, Клещиевки, Андреевки и Временного Яра. Все попытки были напрасны. Потери наших позиций не допущены.

На Торецком направлении украинские военные отразили одну атаку в районе Курдюмовки.

На Покровском направлении произошло самое большое количество боевых столкновений. Враг не оставляет попыток при поддержке авиации и артиллерии найти слабые места в нашей обороне, непрерывными штурмовыми действиями пытается вклиниться в боевые порядки украинских подразделений. Из 27 боевых столкновений в районах Новоалександровки, Прогресса, Сокола, Новоселовки Первой, Уманского, Невельского и Нетайлового – 15 успешно отражены нашими защитниками. 12 боев в настоящее время еще продолжаются. Силами обороны принимаются меры по стабилизации ситуации и недопущению продвижения противника. Предыдущие потери агрессора на этом направлении составили около 200 окупантов убитыми и ранеными. Уничтожены три танка, две боевые бронированные машины, артиллерийская система и миномет. В то же время повреждения получили один танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля и шесть артиллерийских систем.

На Кураховском направлении в это время суток произошло пять боевых столкновений. Захватчики пытаются продвинуться вблизи населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка и Константиновка. Четыре вражеских атаки отбиты. Продолжается бой в районе Красногоровки. Потери позиций и территорий не допущены.

На Времивском направлении российские захватчики трижды атаковали наши подразделения в Старомайорском районе. Все штурмовые действия российских оккупантов потерпели неудачу. Силы обороны контролируют ситуацию. На Ореховском направлении произошло четыре боевых столкновения. Российским оккупантам не удалось оттеснить наши подразделения от Малой Токмачки, Новоданиловки, Роботиного и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении оккупанты не оставляют попыток выбить Силы обороны с позиций на левобережной части Днепра. Четыре боевых столкновения в районе Крынок закончились для врага без успеха. Украинские военные продолжают контролировать ситуацию, потери наших позиций не допущены.

Атаки россиян

За сутки российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный с применением шести ракет и 47 авиационных ударов с применением 48 КАБов, задействовал 531 дрон-камикадзе. Также враг совершил более 2300 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с применением артиллерии, минометов, стрелкового оружия и вооружения боевых машин.

Удары ВСУ

Ракетные войска и артиллерия Сил обороны в течение суток поразили два места скопления личного состава противника, один район сосредоточения военной техники, две артиллерийские системы, четыре пункта управления и базу горюче-смазочных материалов.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины за предыдущие сутки ожесточенных боев на фронте "отминусовали" 1390 оккупантов. Также обезвредили 208 единиц военной техники и вооружение захватнической армии РФ.

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