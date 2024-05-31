Минус 1390 оккупантов и 18 танков: озвучены потери РФ за сутки

Силы обороны Украины за еще сутки ожесточенных боев на фронте обезвредили 208 единиц военной техники и вооружения захватнической армии РФ. На "200/300-х" воины поделили по меньшей мере 1390 оккупантов.

По состоянию на 31 мая этого года потери живой силы врага составляют около 507 650. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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