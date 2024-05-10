Дроны Magura V5 нанесли ущерб российскому флоту на 500 млн долларов: в ГУР раскрыли подробности

Для российского флота украинские морские надводные дроны Magura V5, умело управляемые операторами Главного управления разведки Министерства обороны Украины, превратились в настоящий кошмар. С начала применения эти дроны нанесли ущерб для вражеских кораблей на около 500 млн долларов.

И процесс усовершенствования морских дронов Magura для еще большей эффективности не останавливается ни на миг. Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.

По его словам, творцы морских дронов Magura смогли создать уникальное средство поражения вражеского флота, вооружения и личного состава, расположенного на борту в момент уничтожения. А мастерство и действия операторов и специалистов ГУР, а также воинов спецподразделения военной разведки Group 13 позволяет добиваться новых, все более впечатляющих результатов.

Юсов назвал морской дрон Magura в руках операторов ГУР МО "грозным оружием и, пожалуй, самым эффективным истребителем Черноморского флота агрессора за период полномасштабного вторжения".

"Уже по состоянию на сейчас более чем на 500 миллионов долларов США Черноморский флот агрессора понес убытки в результате эффективных действий спецназовцев ГУР с использованием дронов Magura", – подчеркнул представитель разведки.

Он также рассказал: процесс усовершенствования Magura V5 продолжается непрерывно. Каждая операция завершается подробным анализом действий как украинских воинов, так и врага.

Он (враг. – Ред.) также не стоит на месте, он пытается находить средства и инструменты противодействия, использовать новую тактику, чтобы защищать свои суда. Со всем этим все это анализируется, делаются соответствующие выводы, совершенствуется как само средство поражения Magura, что касается и оснастки, и боевой части, и других элементов, которые становятся новыми сюрпризами для врага", – отметил Юсов.

Постоянно совершенствуют свою тактику и специалисты ГУР МОУ – и это приносит свои плоды: новые поражения.

Напомним, 6 мая стало известно, что дрон "Магура V5" уничтожил скоростной катер оккупантов в Крыму. В Главном управлении разведки показали, как проходила операция.

Стоимость уничтоженного плавсредства врага составляет 3 млн долларов.

В тот же день появились спутниковые снимки с места удара ГУР по скоростному катеру РФ в Крыму.