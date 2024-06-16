В Украине представили новейший морской дрон Stalker 5.0: что о нем известно. Фото

На международном форуме безопасности Sea Security Forum 2024 в Одессе представили новейший украинский морской дрон Stalker 5.0. Безэкипажный катер может доставлять воду и продовольствие, военные грузы, осуществлять патрулирование и разведку.

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Машину из черного глянцевого пластика заметили в актовом зале форума журналисты местного издания "Думская". Длина катера – 5 м, ширина 1,2м.

Безэкипажный катер имеет навесной бензиновый двигатель мощностью 60 лошадиных сил, разгоняющий его до скорости более 40 узлов (около 75 км/ч). Крейсерская скорость – 30 узлов (55 км/ч). Также дрон оснащен системой видеосвязи и управления на основе Starlink. Грузы он будет переносить в специальном отсеке, оборудованном в корпусе.

Стоимость одного такого экземпляра – около 60 тысяч евро, однако пока неизвестно, входит ли в нее боевая часть.

Напомним, до сих пор основными известными надводными дронами в арсенале Сил обороны Украины оставались Sea Baby, Magura V5 и "Микола-3". Ранее глава СБУ Василий Малюк сообщил, что морские дроны Sea Baby оснастили "Градами".

"Не будем раскрывать все детали, чтобы не давать врагу возможности подготовиться. Главное, что мы внедряем лучшие военно-технологические решения, ежедневно экспериментируем и усовершенствуемся", – отметил Малюк.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В мае в ГУР сообщили, что морские надводные дроны Magura V5 с начала применения нанесли ущерб для вражеских кораблей на около 500 млн долларов. Процесс их усовершенствования не прекращается.

– По меньшей мере, два морских дрона поразили российский буксир у берегов Крыма в ночь на 6 июня. Представители разведки пошутили, что "Сатурн" больше не поплывет – очередное судно российских захватчиков уничтожено.