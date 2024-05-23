'Новая веха в истории морских сражений': Малюк подтвердил, что дроны Sea Baby оснащены 'Градами'. Видео

Служба безопасности Украины внедряет лучшие военно-технологические решения, чтобы эффективно уничтожать врага. Поэтому морские дроны Sea Baby уже оснастили "Градами".

Информацию об этом подтвердил глава СБУ Василий Малюк, выступая во время саммита фандрейзинговой платформы UNITED24. Он отметил, что это новая веха в истории морских сражений.

"Оснащение морских дронов Sea Baby реактивными системами залпового огня – это яркое свидетельство того, что Служба безопасности Украины ежедневно усовершенствуется, чтобы внедрять лучшие военно-технологические решения для уничтожения врага", – рассказал глава СБУ.

Он отметил, что использование надводных морских боевых дронов – это новая веха в истории морских сражений.

"Но мы пошли намного дальше, и сегодня успешно адаптируем разные виды вооружения к нашим беспилотникам. Не будем раскрывать все детали, чтобы не давать врагу возможности подготовиться. Главное, что мы внедряем лучшие военно-технологические решения, ежедневно экспериментируем и совершенствуемся", – добавил Василий Малюк.

По его словам, впервые СБУ использовала дрон Sea Baby, оснащенный реактивными системами залпового огня "Град", в декабре 2023 года.

Ведь Sea Baby – это многоцелевые платформы, на которые спецслужба ставит дополнительное вооружение для выполнения разных задач. Среди прочего дрон эффективно выполняет дистанционное минирование. И, по словам главы СБУ, таким образом были поражены уже 4 вражеских корабля.

Ранее представитель СБУ Артем Дехтяренко сообщал, что надводные дроны СБУ Sea Baby в 2024 году были модернизированы. Новая версия получилась более смертоносной, чем предыдущие. В частности, дроны могут переносить почти тонну взрывчатки и работать на расстояние около 1000 км.

Напомним, на днях морские дроны Службы безопасности Украины Sea Baby, на которые украинцы собирали средства через платформу UNITED 24, эффективно отработали с моря по позициям россиян на Кинбурнской косе.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Глава СБУ Василий Малюк еще в январе 2024 года сообщил, что с целью выбить из украинской акватории Черного моря все российские ракетоносители Украина применяет два вида дронов собственного производства.

– Морские надводные дроны Magura V5 превратились в настоящий ужас для русского флота. С начала применения эти дроны нанесли ущерб для вражеских кораблей на около 500 млн долларов.

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