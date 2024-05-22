Теперь оснащены системами 'Град': дроны СБУ Sea Baby устроили оккупантам 'бавовну' на Кинбурнской косе

Морские дроны Службы безопасности Украины Sea Baby, на которые украинцы собирали средства через платформу UNITED 24, теперь оснащены системами "Град". На днях они эффективно отработали с моря по позициям россиян на Кинбурнской косе.

Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. Операцию совместно провели СБУ и Военно-морские силы Украины.

"Наш Sea Baby – это не просто дрон, а постоянно совершенствующаяся многофункциональная платформа. И сегодня мы можем подтвердить, что они оснащены реактивной системой залпового огня и это технологическое решение уже показывает мощные результаты", – отметил собеседник издания.

Он анонсировал для врага новые "сюрпризы" и подчеркнул, что защитники Украины, как всегда, работают достаточно эффективно.

Также OBOZ.UA получил от источников эксклюзивные кадры с испытаний Sea Baby, которые проводились зимой, а также непосредственно с производства дронов.

Напомним, ранее представитель СБУ Артем Дехтяренко сообщал, что надводные дроны СБУ Sea Baby в 2024 году были модернизированы. Новая версия получилась более смертоносной, чем предыдущие. В частности, дроны могут переносить почти тонну взрывчатки и работать на расстояние около 1000 км.

Создатели нового Sea Baby-2024 по состоянию на середину апреля продолжали полный цикл испытаний модернизированных дронов.

Реализовать проект удалось, в частности, благодаря масштабному волонтерскому сбору денег через платформу United24. Тогда за рекордный срок задонатили около 300 миллионов гривен. За эту сумму можно сконструировать 35 таких дронов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Глава СБУ Василий Малюк еще в январе 2024 года сообщил, что с целью выбить из украинской акватории Черного моря все российские ракетоносители Украина применяет два вида дронов собственного производства.

– Морские надводные дроны Magura V5 превратились в настоящий ужас для российского флота. С начала применения эти дроны нанесли ущерб вражеским кораблям на сумму около 500 млн долларов.

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