Может достать цель практически в любой точке Черного моря: в СБУ рассказали, как модернизировали дрон Sea Baby

Надводные дроны Службы безопасности Украины Sea Baby в 2024 году были модернизированы. Новая версия получилась более смертоносным, чем предыдущие.

Sea Baby-2024 может нести почти тонну взрывчатки. Дальность действия – около 1000 километров. Об этом в эфире "Єдиних новин" рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

"СБУ может достать цель практически в любой точке Черного моря", – отметил он. Создатели нового Sea Baby-2024 по состоянию на средину апреля продолжали полный цикл испытаний модернизированных дронов.

Благодаря морским беспилотникам, которые стоят около 8,5 миллиона гривен, есть возможность уничтожить российский военный корабль за несколько десятков миллионов долларов.

У СБУ есть два типа надводных БПЛА: Sea Baby и "Мамай". Дехтяренко сообщил, что украинские дроны изготовлены из радиопоглощающего (радиопрозрачного) материала, чтобы быть для вражеской техники незаметными.

Из-за небольших размеров и особенностей конструкции Sea Baby "снизу не слышит гидроакустика, а сверху его не замечают радиолокационные станции", объяснил спикер спецслужбы.

"Такие дроны можно увидеть визуально, а не на системах наблюдения", – добавил представитель СБУ.

Реализовать проект удалось, в частности, благодаря масштабному волонтерскому сбору денег через платформу United24. Тогда за рекордный срок задонатили почти 300 миллионов гривен. За эту сумму можно сконструировать 35 таких дронов.

Как писал OBOZ.UA, ранее глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал, как появились морские дроны Sea Baby и "Мамай".

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