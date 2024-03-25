"Была задача разблокировать Черное море": Малюк рассказал, как появились морские дроны Sea Baby и "Мамай"

Идея использования в войне против российских оккупантов дронов, действующих на воде, появилась во время выполнения задачи, поставленной верховным главнокомандующим, – прекратить доминирование Черноморского флота РФ в акватории и создать безопасные условия для функционирования нашего зернового коридора. Был подобран профессиональный персонал среди моряков, айтишников, инженеров, после чего на базе СБУ был создан первый морской дрон.

Об этом в эфире телемарафона на телеканале ICTV рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк. Он отметил, что успешно используются БПЛА под названиями Sea Baby и "Мамай".

Дроны уже поразили 11 вражеских кораблей, а в свое время также Крымский мост. Малюк отметил коллег из Военно-морских сил ВСУ, ведь они "работают бок о бок". "Кроме того, на этом направлении очень эффективно работают наши коллеги и побратимы из ГУР МО", – подчеркнул генерал-лейтенант.

Он заявил, что морские БПЛА, которые сейчас есть у Украины, уникальны. Теперь они используются не только в режиме камикадзе, но и для других задач.

"Понятно, что мы никогда не повторяемся. И если они [россияне] где-то видоизменяются в своей обороне относительно наших морских дронов, то мы идем на шаг впереди. Всему свое время, вы все увидите", – анонсировал Малюк.

Как писал OBOZ.UA:

– В этом же интервью Василий Малюк заявил, что Служба безопасности Украины не борется со священнослужителями в целом. У ведомства возникают вопросы только к тем, кто работает против нашей страны, "прикрывая рясой ФСБешные мундиры".

– Комментируя ликвидацию предателей и коллаборантов, глава СБУ сказал, что Илья Кива, Владлен Татарский, Захар Прилепин и другие преступники "отдают кармические долги" украинскому народу.

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