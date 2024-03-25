Не имеют ничего общего с Богом: Малюк объяснил борьбу СБУ с "корректировщиками в рясах" УПЦ МП

Служба безопасности Украины не борется со священнослужителями в целом. У ведомства возникают вопросы только к тем, кто работает против нашей страны, прикрывая рясой ФСБешные мундиры.

О расследовании касательно отдельных церковников, в частности из УПЦ Московского патриархата, глава СБУ Василий Малюк высказался в эфире телемарафона на телеканале ICTV. "Из-под рясы мундир выглядывает. Что здесь общего с Богом?" – задал риторический вопрос руководитель Службы безопасности Украины.

"Если лицо в рясе стоит и по телефону корректирует огонь врага по мирному кварталу – что здесь общего с Богом? Может ли ряса и кадило в таком случае быть индульгенцией? Конечно, нет. Мы его привлекаем к ответственности как и любого другого", – объяснил генерал-лейтенант.

Он подчеркнул, что СБУ не борется с представителями церкви, а только с лицами, которые работают в интересах агрессора.

Благодаря СБУ уже 23 агента в рясах получили судебные приговоры. Список их преступлений – от госизмены до разжигания межрелигиозной розни. В общей сложности объявлено 37 подозрений и открыто более 80 уголовных производств.

Как писал OBOZ.UA, в Украине 25 марта отмечают годовщину создания Службы безопасности. Именно в этот день 1992 года Верховная Рада приняла решение о создании СБУ. На сегодняшний день Служба безопасности является одной из ключевых составляющих сил безопасности и обороны нашей страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!