Подрыв Крымского моста, 'бавовна' в России и не только: главные успехи СБУ, наводящие ужас на оккупантов

В Украине 25 марта отмечают годовщину создания Службы безопасности. Именно в этот день 1992 года Верховная Рада приняла решение о создании СБУ. На сегодняшний день Служба безопасности является одной из ключевых составляющих сил безопасности и обороны нашей страны.

С начала полномасштабного вторжения РФ сотрудники СБУ воюют во всех горячих точках и вносят важный вклад в Победу Украины. С начала войны бойцы СБУ наводят ужас на российских оккупантов, уничтожая врага не только на фронте, но и в тылу.

Благодаря своей эффективной работе сегодня у Службы безопасности Украины самый большой рейтинг доверия среди правоохранительных органов. СБУ проводит специальные операции на линии фронта, на море, в воздухе и в тылу врага. Ее целями являются живая сила противника и военные объекты на поле боя, а также военные преступники и предатели Украины во временно оккупированном Крыму и в глубине РФ.

Также благодаря эффективной работе СБУ российские захватчики регулярно теряют логистические пути для снабжения армии и предприятия, обеспечивающие военно-промышленный комплекс агрессора.

Одной из самых значимых операций СБУ является подрыв незаконного Крымского моста. В частности, СБУ реализовала две абсолютно уникальные и разные по замыслу спецоперации, чтобы взорвать Крымский мост с суши и с моря.

В Службе безопасности неоднократно отмечали, что мост как логистическая артерия для поставок врагом оружия на южный фронт – это законная цель Украины с точки зрения норм международного права, законов и обычаев ведения войны.

Первая операция прошла в октябре 2022 года. Мост взорвали с помощью фуры со взрывчаткой, спрятанной в рулоны с целлофановой пленкой. Подготовка к операции длилась более полугода. Во второй раз мост атаковали морские дроны в июле 2023 года. С тех пор он не пригоден полноценно для перевозки вооружения.

Еще одним немаловажным достижением СБУ являются морские дроны. Это уникальная разработка и совершенно новое оружие, способное поражать корабли и военные цели врага в акватории Черного моря. Впервые такие дроны использовали в 2022 году для атаки на корабли Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте. С тех пор морские дроны СБУ постоянно эволюционируют и усовершенствуются.

Современные дроны СБУ – это Sea Baby и "Мамай". Они используются уже не как дроны-камикадзе, а как многоцелевые платформы. На них можно ставить разное вооружение и достигать более сложных целей. Благодаря модернизации дроны способны выполнить задачи и вернуться назад.

С начала полномасштабной войны Служба безопасности Украины с помощью морских дронов уничтожила 11 военных кораблей вражеского флота. Это позволило изменить расположение сил в Черном море в пользу Украины и разблокировать зерновой коридор. В свою очередь российские корабли вынуждены прятаться в других портах, в том числе в Новороссийске.

Также собственные источники OBOZ.UA неоднократно подтверждали, что Служба безопасности Украины регулярно устраивает "бавовну" не только на временно оккупированных территориях, но и по всей территории РФ.

По информации собственных источников, с нового года дроны СБУ активно атакуют российские нефтеперерабатывающие заводы. На сегодняшний день уже 13 НПЗ повреждены и частично выведены из строя. Все заводы работают на вражеский военно-промышленный комплекс и обеспечивают оккупационную армию горючим, поэтому являются военными целями.

Также сотрудники СБУ воюют в самых горячих точках войны и уничтожают врага и его технику. Бойцы Службы безопасности поддерживают ВСУ снайперским огнем и корректируют артиллерию. На передовой работают преимущественно спецназовцы ЦСО "А" и военная контрразведка СБУ.

С начала полномасштабного вторжения воины СБУ уничтожили российскую технику на миллиарды долларов. В частности, было уничтожено более 800 танков и около 1300 БМП, более 600 артиллерийских систем, более 400 систем РЭР/РЭБ и ПВО.

За мужество, проявленное на поле боя, сотрудники СБУ за время полномасштабного вторжения получили более 1200 государственных наград, из них 13 Героев Украины (9 из них посмертно).

В ходе войны СБУ комплексно противодействует российскому влиянию внутри страны, разоблачая вражеских агентов, предателей и коллаборантов. В частности, СБУ с начала вторжения РФ разоблачила более 2,5 тыс. предателей, более 6,5 тыс. коллаборантов и пособников России, а также более 470 наводчиков и корректировщиков. По этим фактам было открыто 83 уголовных дела в отношении 82 священнослужителей УПЦ (МП), которые занимаются разжиганием межнациональной розни, сотрудничают с врагом и оправдывают агрессию России.

Кроме того, СБУ осуществляет расследование военных преступлений, совершенных оккупантами в Украине. На сегодняшний день следствие продолжается более чем в 61 тыс. уголовных производств по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны). СБУ собирает аргументированную доказательную базу, чтобы привлечь к ответственности не только исполнителей этих преступлений, но и военно-политическое руководство России.

Также СБУ активно противодействует угрозам в информационном и киберпространстве. С февраля 2022 года Служба безопасности нейтрализовала около 10 тыс. кибератак и обезвредила 80 ботоферм. В частности, киберспециалисты СБУ предотвратили хакерские атаки на объекты инфраструктуры, помогли восстановить "Киевстар" после масштабной кибератаки.

Также киберспециалисты Службы безопасности заблокировали попытки российской военной разведки получить доступ к военным системам обмена данными ВСУ: локациям и перемещению Сил обороны, их техническому обеспечению и т.д.

Стоит отметить, что на 2024 год глава СБУ Василий Малюк анонсировал ряд спецопераций, которые больно ударят по врагу. В частности, к морскому бою готовятся 35 дронов Sea Baby, на которые собирали деньги все украинцы. СБУ уже показала первый дрон из этой партии, получивший название "Авдеевка". Также СБУ готовятся к новым, сверхсекретным операциям.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил всех воинов СБУ. Глава государства отметил, что Украина гордится дальнобойностью СБУ и рассчитывает на крепость спецназовцев СБУ на фронте.

"Опираемся на силу СБУ в защите от операций противника против внутреннего единства Украины. И верим – верим, что эффективность СБУ как одного из ключевых элементов наших сил обороны и безопасности Украины обязательно приблизит нашу общую победу", – заявил президент.

Напомним, в Украине показали первый из морских дронов Sea Baby, на которые надонатили украинцы в рамках масштабного сбора "Морской бой. Твой ход". Беспилотный катер под названием "Авдеевка" отличается от предыдущего поколения по внешнему виду и техническим характеристикам.

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров принял решение об учреждении Центра авиации Службы безопасности Украины (СБУ). Бюджетное учреждение было создано по предложению самой спецслужбы.

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