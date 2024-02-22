Украинцев призвали присоединиться к сбору на 35 морских дронов СБУ Sea Baby: операции с ними изменили расклад сил в море

В Украине стартовал масштабный сбор "Морской бой. Твой ход" на легендарные морские дроны Sea Baby – уникальную разработку СБУ. Цель – 297,5 млн грн на 35 "малышей".

Сбор начали совместно фандрейзинговая платформа "UNITED24", monobank и волонтеры Сергей Стерненко и Игорь Лаченков. Стоимость одного дрона 8,5 млн грн.

Интересно, что за донат такой суммы, можно придумать название для беспилотной лодки. Теперь уже известно, что первый из них будет называться "Котигорошко". Соответствующую сумму за право выбрать имя для "малыша" внесла фармкомпания "ИнтерХим".

К сбору уже присоединились и другие крупные украинские бизнесы: Uklon, Новая почта, Enjoy the wood, INTERTOP, Аккордбанк, VARUS, сеть аптек "АНЦ" и др.

За менее чем пол дня 22 февраля в "банку" уже набросали более 50 млн грн. Каждый украинец может присоединиться к сбору, перечислив средства на банку партнеров, чтобы потом максимально наслаждаться результатами работы "морских малышей".

Беспилотный дрон Sea Baby способен переносить 850 кг взрывчатки и преодолевать на расстояние 1000 км со скоростью до 90 км/ч. К тому же этот морской дрон оснащен связью стоимостью 300 тыс. долларов, а также на нем установлена огнеметная система.

На счету морских дронов СБУ уже ряд успешных операций. В июле 2023 Sea Baby применили для атаки на Керченский мост, а также для поражения российских кораблей. В октябре 2022 года морские дроны СБУ атаковали Севастопольскую бухту, повредив четыре российских военных корабля.

Также в 2023 году дроны поразили два ракетоносца, танкер, десантный корабль, а также повредили крупный военный буксир и новейший российский разведывательно-гидрографический корабль, говорится в статье.

Это заставило Москву отвести большую часть флота из оккупированного Севастополя, освободив запад Черного моря и позволив Украине восстановить использование своих портов для судоходства.

В ГУР отметили, что благодаря точным атакам на российские объекты в Черном море и на оккупированном полуострове защитникам удалось образовать 200-мильную полосу безопасности в море, обеспечив коридор для торговых судов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Еще одна разработка Украины – морские беспилотники MAGURA V5. 14 февраля 2024 года они утопили российский военный корабль "Цезарь Куников". Этот надводный дрон может нести около 300 кг боевой части.

– Также в ГУР показали кадры работы группы морских дронов Group 13. Именно эти охотники за российскими кораблями потопили ракетный корабль оккупантов "Ивановец".

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