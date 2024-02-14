Наводят ужас на россиян: что известно о дронах MAGURA V5, отправивших на дно БДК "Цезарь Куников"

Морские беспилотники MAGURA V5, которые 14 февраля 2024 года потопили российский военный корабль "Цезарь Куников", это разработка украинской государственной компании. Указанный надводный дрон может нести порядка 300 кг боевой части.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины подтвердили, что спецназовцы ведомства из "Группы 13" использовали "стаю" MAGURA V5, чтобы атаковать большой десантный корабль. Компания-разработчик ранее публиковала такие характеристики этих беспилотников:

– длина 5,5 метров, ширина 1,5 метра, высота над ватерлинией всего 0,5 м;

– дальность действия до 450 морских миль (около 830 км);

– максимальная скорость до 77,8 км/ч, крейсерская скорость – 40,7 км/ч;

– полезная нагрузка в 320 кг;

– управление с помощью спутниковой связи или радиосети.

Морской автономный охранный беспилотный роботизированный аппарат (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus, или MAGURA) называют надводным дроном нового поколения.

Он впервые был представлен публике на международной выставке вооружения в Турции летом 2023 года.

MAGURA V5 может выполнять несколько видов операций. Кроме поражения вражеских целей, беспилотник способен осуществлять разведку, патрулирование, поисково-спасательные операции, противоминную борьбу.

В июле 2023 года американский телеканал CNN впервые публично продемонстрировал это оружие вблизи:

Напомним: взрывы в Черном море в районе Алупки (временно оккупированный Крым) прогремели рано утром 14 февраля.

ГУР МО и СтратКом ВСУ официально подтвердили украинскую атаку на вражеский БДК "Цезарь Куников". Источник OBOZ.UA в разведке заявил, что, судя по всему, оккупантам из подбитого судна спастись не удалось.

Перехват разговора российских военнослужащих говорит о том, что от корабля остались только обломки и "маслянистое пятно".

Как писал OBOZ.UA:

– Военный эксперт Александр Коваленко заявил, что потопление большого десантного корабля "Цезарь Куников" – это болезненная потеря для российской флотилии. На сегодняшний день это уже довольно редкий экземпляр в Черном море.

– Всего за время полномасштабной войны Силы обороны вывели из строя около трети Черноморского флота РФ.

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