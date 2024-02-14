'Наблюдаю обломки и маслянистое пятно': перехват оккупантов подтвердил уничтожение БДК 'Цезарь Куников' – ГУР

Россияне из авиации обследовали место затопления ИДК "Цезарь Куников" в Черном море. От судна остались только обломки и "маслянистое пятно".

Об этом говорится в перехвате радиопереговоров оккупантов, опубликованном Главным управлением разведки. Место затопления визуально осмотрели вертолеты Ка-52 и Ми-8. Транслировал информацию военно-транспортный самолет Ан-26 ВКС РФ.

По данным ГУР, корабль "Цезарь Куников" десять дней стоял у специализированной причальной стенки, где его загрузили военным вооружением и техникой. Предварительно, во время затопления ВДК был загружен.

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