'Расстреливают как куропаток': россияне устроили истерику из-за потери ВДК 'Цезарь Куников' и ищут виновных

Российские пропагандисты устроили истерику в сети из-за уничтожения украинскими силами большого десантного корабля "Цезарь Куников". Они заявили о профнепригодности командования Черноморского флота РФ и констатировали, что их суда "расстреливают как куропаток".

Об этом написал Telegram-канал "Военный Осведомитель". Там пожаловались, что у российских кораблей до сих пор нет никаких адекватных угрозе средств противодействия.

Также пропагандист Кирилл Поздняков обратил внимание, что минобороны РФ до сих пор никак не комментирует уничтожение корабля.

Россияне в комментариях также разразились негодованием. Они заявили, что командование ЧФ РФ вообще не учитывает прошлых ошибок и к флоту ему безразлично.

"С*ка, страна без флота **ашит наш флот. Война 2 года, итоги", "От черноморского флота еще что-то осталось?", "СВО идет по плану", "Вова, Шойгу и Герасим одобряют", "Никогда такого не было и снова", – пишут граждане РФ.

Также российские паблики тошнят о том, что уничтожать их корабли украинцам якобы помогают американцы, британцы и итальянцы. Мол, целеуказание для морских дронов осуществлял американский БПЛА RQ-4B Global Hawk в режиме реального времени, после чего вернулся на базу в Италии.

Напомним, атака на российский корабль была совершена 14 февраля. После 5 часов утра жители населенных пунктов на южном побережье временно оккупированного Крыма проснулись от громких взрывов, раздававшихся с моря.

Через некоторое время на корабле началась мощная детонация боекомплекта, а оккупанты бросили другие суда и авиацию на спасение подбитому "Цезарю Куникову" – однако все эти усилия оказались тщетными.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ВСУ подтвердили, что совместно с подразделениями ГУР уничтожили крупный десантный корабль Черноморского флота РФ "Цезарь Куников". Судно находилось в территориальных водах Украины вблизи Алупки.

– В ГУР сообщили, что экипажу вражеского судна спастись не удалось. Сначала корабль наклонился на бок, после чего пошел ко дну.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!