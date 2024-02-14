'Это достаточно болезненная потеря для РФ': эксперт объяснил, для чего оккупанты использовали ВДК 'Цезарь Куников'

Уничтожение большого десантного корабля "Цезарь Куников" – это болезненная потеря для российской флотилии. На сегодняшний день это уже довольно редкий экземпляр в Черном море.

Об этом OBOZ.UA рассказал военный эксперт Александр Коваленко. Он объяснил, что Россия не производит эти корабли. Даже во времена СССР они изготавливались в Польше.

"Именно этот "Цезарь Куников", этот корабль был передан на баланс флота в 1986 году. Его водозамещение – это 4 тысячи тонн", – отметил Коваленко.

По его словам, указанное судно способно перевозить до 12 единиц бронированной техники и 340 личного состава десанта. Хотя если использовать секции этого корабля не по назначению, то количество этого десанта может быть увеличено до 500 личного состава, добавил эксперт.

По информации Коваленко, в последнее время "Цезарь Куников" использовался для логистики – перевозил грузы с материковой территории РФ во временно оккупированный Крым. Вероятно, именно во время такого рейса его настигли морские дроны ВСУ.

"Это еще раз указывает на то, что Черное море для них не безопасно. И так или иначе, но я не удивлюсь, если до конца 2024 года российское командование будет вынуждено принимать решения, а может вообще из Черного моря в Каспийское бежать. И это, кстати, будет достаточно разумным шагом с их стороны", – рассказал Коваленко.

Напомним, утром 14 февраля у берегов Алупки в Черном море морские дроны ВСУ атаковали БДК "Цезарь Куников". Через некоторое время на корабле началась мощная детонация боекомплекта, а оккупанты бросили другие суда и авиацию на спасение подбитому "Цезарю Куникову" – однако все эти усилия оказались тщетными.

В ВСУ подтвердили, что совместно с ГУР поразили вражеское судно. Известно, что россияне планировали высадить этим кораблем десант и танки на берег Одессы.

Как сообщал OBOZ.UA, всего за время полномасштабной войны Силы обороны вывели из строя около трети Черноморского флота РФ. Было утоплено или существенно повреждено 24 корабля и одна подводная лодка (не считая БДК "Цезарь Куников"). Всего на вооружении ЧФ РФ было 74 военных судна.

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