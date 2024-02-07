Охотники за российскими кораблями: в ГУР показали работу группы морских дронов, которая потопила 'Ивановец'. Видео

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины показали кадры робот группы морских дронов Group 13. Именно эти охотники за российскими кораблями потопили ракетный корабль оккупантов "Ивановец".

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ГУР. Как рассказал командир подразделения Group 13, в операции по уничтожению этого катера были использованы 10 морских дронов. Шесть из них поразили "Ивановец".

На кадрах видно, как дроны приближались к кораблю, а затем прозвучали взрывы.

В ГУР подчеркнули, что эти морские дроны – это полностью украинская разработка от дизайна до программного обеспечения.

Всего на счету группы операторов Group 13 уже более полудесятка вражеских военных суден, среди которых, кроме "Ивановца", патрульный корабль "Сергей Котов", фрегат "Адмирал Макаров" и другие.

"Парни обещают, что для российского флота это только начало, ведь за технологиями будущее", – отметили в ГУР.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Удар по катеру оккупантов "Ивановец" был нанесен в ночь на 1 февраля. Ракетный катер ЧФ РФ в тот момент совершал рейд озера Донузлав в Черноморском районе Крыма. Корпус корабля получил значительные повреждения, дал крен на корму и затонул.

– По данным росСМИ, на борту катера "Ивановец" были сверхзвуковые противокорабельные крылатые ракеты "Москит". Пропагандисты утверждают, что экипаж якобы успел эвакуироваться. На уничтоженном катере могло находиться до 40 человек, сообщили в ВМС ВСУ.

– Начальник ГУР Кирилл Буданов рассказал, что удар по катеру "Ивановец" был нанесен новыми украинскими морскими дронами MAGURA 5.

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