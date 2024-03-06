'Будущее – за технологиями': СБУ показала тестирование первого дрона Sea Baby из тех, на которые донатили украинцы. Видео

В Украине показали первый из морских дронов Sea Baby, на которые надонатили украинцы в рамках масштабного сбора "Морской бой. Твой ход". Беспилотный катер под названием "Авдеевка" отличается от предыдущего поколения по внешнему виду и по техническим характеристикам.

Кадры из испытаний показали в Telegram Службы безопасности Украины. Там отметили, что Sea baby 2024 года выпуска – это дрон нового поколения, усовершенствованный и еще более смертоносный для врага.

Глава СБУ Василий Малюк убежден, что "будущее – за технологическими подходами в войне", поэтому СБУ пытается быть в этом первой.

"Мы вырастили уникальных специалистов по морским дронам, чтобы и дальше совершенствовать и масштабировать работу по очистке Черного моря от врага. Наша задача: уничтожать оккупантов и приближать Победу", – подчеркнул глава спецслужбы.

В СБУ рассказали, что каждый из дронов пройдет полный цикл морских испытаний, в ходе которых будет адаптировано новейшее бортовое вооружение. Его конструировали и производили специально для Sea Baby.

Бригадный генерал СБУ с позывным "Хантер" рассказал, что новые дроны более маневренны и способны переносить больший вес.

"Он способен доставить почти тонну взрывчатки на более тысячи километров. СБУ задумывала этот дрон как универсальную платформу, на которой будет размещаться разное вооружение", – отметил военный.

Напомним, средства на 35 дронов Sea Baby в сумме более 300 млн грн были собраны за два дня. Сбор начали совместно фандрейзинговая платформа "UNITED24", monobank и волонтеры Сергей Стерненко и Игорь Лаченков. Стоимость одного дрона 8,5 млн грн.

К сбору приобщались крупные украинские бизнесы: Uklon, Новая почта, Enjoy the wood, INTERTOP, Аккордбанк, VARUS, сеть аптек "АНЦ" и многие другие.

Сейчас на счету морских дронов Sea Baby – подрыв Крымского моста и 11 российских военных кораблей.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее Малюк рассказывал, что Украина работает над тем, чтобы выбить из украинской акватории Черного моря все российские ракетоносители. Для этого СБУ применяет два вида дронов собственного производства.

– Еще одна разработка Украины – морские беспилотники MAGURA V5. 14 февраля 2024 года они потопили российский военный корабль "Цезарь Куников", а 5 марта – патрульный корабль "Сергей Котов". Этот надводный дрон может нести около 300 кг боевой части.