В Украине создали Центр авиации СБУ: что известно

Кабинет Министров принял решение об учреждении Центра авиации Службы безопасности Украины (СБУ). Бюджетное учреждение было создано по предложению самой спецслужбы.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Он отметил, что соответствующее решение правительство приняло в пятницу, 22 марта.

"Соглашено предложение Службы безопасности Украины по созданию бюджетного учреждения "Центр авиации Службы безопасности Украины", – говорится в сообщении.

В пояснительной записке указано, что это учреждение будет выполнять задачи, поставленные СБУ для защиты суверенитета, конституционного строя, территориальной целостности, пресечения и раскрытия правонарушений против мира и безопасности человечества, терроризма.

Особое внимание будет уделяться выполнению этих задач в зонах боевых действий совместно с Вооруженными Силами Украины и другими военными формированиями.

Напомним, на должность главы СБУ Василия Малюка назначила Верховная Рада в феврале 2023 года. За это время СБУ дважды поразила Крымский мост и дронами собственных разработок (Sea Baby и "Мамай") уничтожила не менее 11 российских кораблей.

Также СБУ на линии фронта ликвидировала российскую технику на более чем миллиард долларов – 516 танков и более 1 тысячи БМП. Как сообщалось, Служба разоблачила 47 агентурных сетей врага и 629 организованных преступных группировок.

Отдельно вспомним, что силами СБУ был уничтожен ряд предателей и военных преступников.

Как ранее писал OBOZ.UA, Василий Малюк предупредил: Украина работает над тем, чтобы выбить из украинской акватории Черного моря все российские ракетоносители.

Напомним, что в январе 2024 года президент Владимир Зеленский повысил Малюка в звании. Он стал генерал-лейтенантом.

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