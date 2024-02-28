Подрыв Крымского моста, 11 подбитых кораблей РФ и "бавовна" по всей России: главные достижения главы СБУ Малюка, который празднует день рождения

28 февраля руководителю Службы безопасности Украины Василию Малюку исполнился 41 год. СБУ под его руководством организовала уникальные спецоперации не только на линии фронта, но и на море, в воздухе и в тылу страны-агрессора РФ.

О главных достижениях руководителя украинской спецслужбы, о том, чем он запомнился украинцам и почему его боятся р*шисты, OBOZ.UA рассказали собственные источники.

Василий Малюк официально возглавил СБУ чуть больше года назад, 7 февраля 2023-го. До этого он больше полугода (с 18 июля 2022-го) исполнял обязанности руководителя Службы.

С этого момента СБУ взялась проводить смелые операции для ослабления противника. Целями становились военные объекты во временно оккупированном Крыму и в глубине России, логистические пути, используемые россиянами для снабжения армии, предприятия, обеспечивающие ВПК и т. д.

Малюк подчеркивал, что эти целы законные. "А Крымский мост – обречен, это незаконное построение на территории Украины. Поэтому ему здесь не место", – заявлял ранее он.

Руководитель Службы безопасности не часто раскрывает подробности "бавовны", которую приписывают его ведомству. Однако уже подтверждено, что СБУ дважды поразила Крымский мост, а с помощью собственных разработок морских дронов, в частности Sea Baby и "Мамай", атаковала 11 российских кораблей. По мнению экспертов, после этого расстановка сил в Черном море изменилось в пользу Украины.

В одном из недавних выступлений Малюк подтвердил, что спецслужба причастна к "бавовне" на нескольких нефтеперерабатывающих заводах по всей территории России. "ЧП" снизили экспорт российской нефти на треть.

Согласно официальным данным, спецназначенцы ЦСО "А" СБУ, которые борются с врагом непосредственно на фронте, отминусовали военной техники противника на более чем миллиард долларов. Только за прошлый год они поразили (в том числе беспилотниками) 516 танков и более 1 тысячи БМП россиян.

Кроме того, спецслужба противодействует российскому влиянию внутри страны. С начала большой войны СБУ сообщила о подозрениях более 2 тысячам предателей и почти 5 тысячам коллаборантов, пособников агрессора и наводчиков. 32 подозрения объявлены священнослужителям УПЦ МП за разжигание межнациональной розни, сотрудничество с врагом, оправдание агрессии России и т.д.

Ведомство разоблачило 47 агентурных сетей врага и 629 организованных преступных группировок, которые могли дестабилизировать ситуацию в стране.

По данным источников нашего издания, СБУ причастна и к ликвидации многих военных преступников. Под руководством Малюка удалось отправить на концерт Кобзона бывшего нардепа Илью Киву, российского "военкора" Владлена Татарского, так называемого генпрокурора "ЛНР" Сергея Горенко и других. Также – подорвать Захара Прилепина, так называемого руководителя "МВД ЛНР" Игоря Корнета, подстрелить Олега Царева. Список целей СБУ измеряется десятками.

"Смерть – это единственная перспектива, которую мы можем гарантировать оккупантам на нашей земле!" – обещал Малюк во время своего назначения.

Также он заверял, что "бавовна горела, горит и будет гореть". На 2024 год у СБУ также запланированы операции, которые больно ударят по врагу.

"Мы не можем разглашать наши планы. Они должны оставаться шоком для врага. Готовим сюрпризы", – прогнозировал руководитель Службы безопасности Украины.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее Василий Малюк сообщал, что Украина работает над тем, чтобы выбить из украинской акватории Черного моря все российские ракетоносители.

– В январе 2024 года президент Владимир Зеленский повысил Малюка в звании. Он стал генерал-лейтенантом.

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