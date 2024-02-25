'Настоящие гадюшники': глава СБУ рассказал о крупнейших агентурных сетях РФ в Украине

Служба безопасности Украины на протяжении 2023 года обнаружила 47 агентурных сетей, в рамках которых действовали предатели и российские агенты. В то же время с начала полномасштабного вторжения России в Украину более двух тысяч предателей получили подозрение.

Также было выявлено около 55 тысяч коллаборантов. Такие данные озвучил глава СБУ Василий Малюк во время форума "Украина. Год 2024" в воскресенье, 25 февраля.

Говоря об агентурных сетях, глава СБУ назвал их "настоящими гадюшниками на теле неньки-Украины". Также Малюк отметил, что ведомство нацелено на выявление групп вражеских агентов и предателей, а не на единичные задержания. Для этого правоохранители используют опыт борьбы с организованной преступностью.

"Это негодяи, которые работали на врага. И сегодня мы нацелены не на отдельных госпредателей, а используем сложный опыт, приобретенный нами в борьбе с организованной преступностью", – отметил Малюк.

Он рассказал рассказал о трех жителях Черниговской и Киевской областей, которые по заданию российской ФСБ готовили огневое поражение ПВО "Patriot". Их задержали прямо перед выполнением этих задач, когда они уже монтировали ударные БПЛА и даже прошли курсы операторов дронов.

Также глава СБУ сообщил, что в Днепре была задержана агентурная сеть из восьми человек с названием "Серб", которая работали на разведку страны-агрессора Россию.

"Большое количество информации собирали и передавали врагу, организовывали ракетные обстрелы, в частности, удар по многоэтажному жилому дому", – подчеркнул Малюк.

Самая большая агентурная сеть была обнаружена в Николаевской области, в нее входили 13 человек.

"Эта работа продолжается. Впереди много сюрпризов и, поверьте мне, враг не пройдет мимо нас", – сказал глава СБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Малюк сообщал, что Украина работает над тем, чтобы выбить из украинской акватории Черного моря все российские ракетоносители. Для этого Служба безопасности Украины применяет два вида дронов собственного производства.

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