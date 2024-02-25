'Впереди много всего': Малюк заявил, что Крымский мост уже не функционирует на полную, и пообещал 'сюрпризы'. Видео

На счету морских дронов Sea Baby Службы безопасности Украины уже 11 пораженных российских кораблей. Часть из них повреждена безвозвратно, еще часть находится на ремонте.

Об операциях с надводными дронами в кулуарах форума "Украина. Год 2024" в комментарии OBOZ.UA рассказал глава СБУ Василий Малюк. Он напомнил, что Sea Baby также дважды "успешно поплавал" у Крымского моста.

"Вы должны понимать, что Крымский мост не восстановлен врагом полноценно и пока не используется для их логистики, а именно для перемещения оружия, средств поражения, то есть их БК. Это все они тянут за счет паромных переправ", – пояснил глава СБУ.

Он отметил, что украинские спецслужбы продолжают работу в этом направлении, но не стал раскрывать детали, чтобы не помогать врагу.

Малюк отметил, что Sea Baby работают не только в режиме камикадзе, но и имеют много других задач, в частности, дистанционное минирование, и "троеточие, пусть сохраняется интрига".

Напомним, что ранее Малюк сообщал, что Украина работает над тем, чтобы выбить из украинской акватории Черного моря все российские ракетоносители. Для этого Служба безопасности Украины применяет два вида дронов собственного производства. Они способны не только нести почти тонну взрывчатки, но и наносить поражение ракетами.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ударные морские дроны ГУР МОУ Magura V5 атаковали российский военный корабль "Цезарь Куников". Большой десантный корабль получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть.

– В ГУР показали кадры работы группы морских дронов Group 13. Именно эти охотники за российскими кораблями потопили ракетный корабль оккупантов "Ивановец".

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