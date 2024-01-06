Зеленский повысил в звании главу СБУ Малюка и его заместителя: подробности

Президент Владимир Зеленский повысил в звании главу Службы безопасности Украины Василия Малюка. Также новое воинское звание получил его заместитель.

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Соответствующие приказы глава государства подписал в субботу, 6 января. Документы размещены на сайте Офиса президента.

Так, согласно указу Зеленского №3/2024 Малюк повышен в звание генерал-лейтенанта.

"Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта генерал-майору Малюку Василию Васильевичу – главе Службы безопасности Украины", – говорится в документе.

Кроме того, указом №4/2024 заместитель Малюка – Поклад Александр Валентинович – стал генерал-майором.

Стоит отметить, что Малыш был назначен главой СБУ 7 февраля 2022 года.

Напомним, Василий Малюк заявил, что СБУ наносит удары врагу "иглой в самое сердце". По его словам, одним из направлений внимания украинской спецслужбы будут Крым и Черное море, откуда с помощью морских дронов Sea Baby постепенно вытесняют Черноморский флот оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Службе безопасности Украины рассказали об уникальной диверсионной спецоперации по ликвидации российского штаба в Полесье, которая имела место в начале полномасштабного вторжения РФ. Она стала одной из тех, кто дал старт освобождению Киевской области от оккупантов.

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