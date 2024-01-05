'Логово врага. Ликвидация': в СБУ показали фильм об уникальной спецоперации по ликвидации российского штаба на Полесье. Видео

В Службе безопасности Украины рассказали об уникальной диверсионной спецоперации по ликвидации российского штаба на Полесье, которая имела место в начале полномасштабного вторжения РФ. Она стала одной из тех, что дали старт освобождению Киевской области от оккупантов.

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Фильм под названием "Логово врага. Ликвидация" был опубликован на официальных страницах СБУ вечером в пятницу, 5 января. В нем отмечается, что мировая история еще не знала таких случаев, когда тяжелая 152-мм артиллерия была задействована в диверсионном рейде.

В российском штабе размещалось руководство российских войск, которое управляло вторжением в Украину, в том числе наступлением на Киев. В тыловом пункте управления находились генералы, полковники и другие офицеры, а рядом хранилось большое количество техники, боеприпасов и топлива.

Было определено место, куда постоянно съезжались автомобили, которые перевозили и сопровождали высокопоставленных оккупантов. Также в этом районе враг развернул радиостанции и системы спутниковой связи. "Мы нашли это логово", – сказал бригадный генерал СБУ "Хантер". После проверки полученных данных Служба безопасности получила указание на уничтожение этого тылового пункта россиян.

Для реализации плана наши воины подорвали один из мостов, по которому двигалась техника армии РФ из Беларуси на Киевщину. Когда проезд по переправе стал невозможен, враг начал накапливать вооружение в населенном пункте Полесское. Этот участок контролировался российской авиацией, также захватчики активно применяли средства РЭБ, из-за чего не работала связь.

Чтобы поразить эту важную цель, 152-мм гаубицы ВСУ было решено переместить в место в "серой зоне" (за несколько километров до позиций врага), с которого можно будет совершить артиллерийский обстрел. Для корректировки огня задействовали БПЛА "Лелека". Другой возможности ударить по штабу РФ и времени для этого не было.

В результате операции было поражено 48 единиц техники врага, несколько бронемашин, машины командного пункта и более 45 машин с боеприпасами, а также живая сила противника.

"Это была первая такая диверсионная работа с использованием артиллерийских сил. Удачная качественная диверсионная отработка СБУ вместе с артиллеристами ВСУ является примером того, что вместе – мы сила. Это поспособствовало обороне Киевщины. Мы отбили врага, и он был вынужден отступать", – сказал глава СБУ Василий Малюк.

Как сообщал OBOZ.UA, спецназовцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели спецоперацию в Грайворонском районе Белгородской области РФ. Украинские разведчики заминировали единственную дорогу, по которой передвигались оккупанты, а также атаковали взводный опорный пункт, нанеся потери противнику.

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