'Законные цели': Малюк официально прокомментировал удары по российским НПЗ

Атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие объекты на территории России на треть сократили экспорт нефтепродуктов государства-террориста. Такие цели вполне законны для Украины.

Об этом во время панельной дискуссии на полях форума "Украина. Год 2024" рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк. По его словам, от этой сферы существенно зависит объем военного бюджета противника.

"Если мы посмотрим даже на крайних два месяца, сколько нефтеперерабатывающих мощностей вражеских были успешно поражены. По сути, на одну треть мы сократили экспорт нефтепродуктов. А 55% их военного бюджета – это и есть валютная выручка от экспорта нефтепродуктов. И это вполне законны наши цели", – подчеркнул Малюк.

Напомним, 24 февраля в российском Липецке раздались взрывы. После них на местном предприятии, Новолипецком металлургическом комбинате, вспыхнул пожар. По словам местных жителей, на территории НЛМК загорелся коксохимический цех.

В то же время оккупанты пожаловались на атаку БПЛА и отчитались об "успешной" работе ПВО. Позже стало известно, что атаку на российский металлургический комбинат организовали СБУ и ГУР.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 15 февраля в Курской области РФ прогремели мощные взрывы на нефтебазе. В ГУР Минобороны Украины подтвердили, что объект поразили два беспилотника украинского производства.

– 9 февраля СБУ ударила беспилотниками сразу по двум нефтеперерабатывающим заводам в Краснодарском крае России – Ильском и Афипском. На первом возник мощный пожар и была поражена важная установка.

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