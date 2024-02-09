СБУ ударила беспилотниками по двум НПЗ в Краснодарском крае РФ: все детали

Беспилотники Службы безопасности Украины в ночь на 9 февраля ударили сразу по двум нефтеперерабатывающим заводам в Краснодарском крае России – Ильском и Афипском. На первом возник мощный пожар и была поражена важная установка.

Детали о последствиях атаки для второго российского НПЗ еще уточняются. Об этом сообщили источники OBOZ.UA.

Напомним, что ночью в пятницу, 9 февраля, россияне жаловались на пролет БПЛА и взрывы возле завода "Ильский" в Северском районе. По данным наших источников, там разразился большой пожар, ведь дроны СБУ поразили установку первичной переработки нефти мощностью 3,6 млн тонн в год.

"Без нее враг не сможет производить дизтопливо для военных нужд. Цена такой установки – $50 млн", – уточнили собеседники.

Они добавили: по Афипскому НПЗ беспилотники тоже точно отработали, но пока последствия уточняются.

Оба объекта находятся на отставной около 20 км друг от друга. По сообщениям в пабликах страны-агрессора, россияне даже вынуждены были поднимать в небо самолеты, но это не помогло защитить важные НПЗ.

"Такие заводы – вполне законные цели. Они не только работают на оборонку и обеспечивают топливом российские войска, но важны для экономики РФ. Потому что Россия – это Голиаф, стоящий на нефтяных ногах. Мы системно их подрезаем. И продолжим делать это дальше, пока Голиаф не упадет", – отметил информированный источник.

Напомним, что в октябре прошлого года СБУ также успешно атаковала дронами Афипский НПЗ, на котором производили миллионы тонн авиационного горючего для вражеских самолетов.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 21 января СБУ провела спецоперацию по поражению морского терминала в Усть-Луге Ленинградской области РФ. Дроны вызвали пожар, который россияне не могли потушить несколько суток.

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