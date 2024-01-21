Метко отработали дроны СБУ: всплыли подробности 'бавовны' в нефтяном терминале в Ленинградской области. Видео

Ночная атака на морской терминал в Ленинградской области проводилась в рамках спецоперации СБУ. Поражение беспилотниками вызвало пожар, который до сих пор не могут потушить.

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Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. Поражение нефтяного терминала, поставлявшего топливо, в том числе и для российской армии, усложнит его логистику для захватчиков.

"Нефтяной терминал "Усть-Луга Ойл" в Ленинградской области – важный объект для врага. Там перерабатывают топливо, которое, в частности, поставляется и для войск России. Успешная атака на такой терминал наносит не только экономический ущерб врагу, лишая оккупантов возможности зарабатывать средства на ведение войны в Украине, но и значительно усложняет логистику топлива для военных РФ", – отмечает источник.

На видео, снятом очевидцами атаки, голос за кадром подчеркивает, что взрыв и пожар вспыхнули после прилета БпЛА: россиянин заявил, что сначала услышал звук дрона, а затем увидел, как он летит в направлении терминала.

Также в соцсетях публиковались видео, зафиксировавшие пролет БпЛА самолетного типа.

В целом, по данным росСМИ, в ночь на 21 января в Ленинградскую область долетели два дрона.

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