Кива, Татарский, Прилепин и другие преступники отдают кармические долги украинскому народу. Справедливое наказание догнало всех этих негодяев.

Об этом глава СБУ Василий Малюк рассказал в интервью на телеканале ICTV. Он не стал подтверждать, что за ликвидацией стоит подконтрольное ему ведомство, но рассказал детали об этих "хлопках". Малюк отметил, что Служба безопасности знает об этих эпизодах гораздо больше, чем может прокомментировать.

"Они отдают кармические долги перед украинским народом. Точка", – заявил Малюк в интервью.

Он отметил, что справедливое наказание догнало всех негодяев. Экснардеп Киву – в виде шаров калибром 9×19 мм с контрольным в голову. Пропагандиста и убийцу Татарского – в виде подарочного бюста, начиненного взрывчаткой. Министр внутренних дел т.н. "ЛНР" Корнета взрывчатка "обнаружила" в барбершопе во время бритья.

А генпрокурор "ЛНР" Горенко в прямом смысле "выгорел на рабочем месте" от 800 грамм пластида. Военный преступник Прилепин взорвался в авто на противотанковой мини. Он остался жив, но без гениталий.

Как писал OBOZ.UA, громкие ликвидации предателей и военных преступников, которые происходили после 24 февраля 2022, являются делом рук Службы безопасности Украины. В частности, СБУ причастна к ликвидации Ильи Кивы, Владлена Татарского, Сергея Горенко, Олега Попова и ряда врагов Украины.

Напомним, 6 декабря, бывшего депутата Верховной рады Украины от "Оппозиционной партии – При жизни" Илью Киву нашли мертвым. Его тело обнаружили в подмосковном селе Супонево Одинцовского района.

Российские пропагандисты заявляли, что на теле украинского предателя обнаружили резаную рану и гематому. Однако источники OBOZ.UA сообщили, что ликвидация этого коллаборанта и пропагандиста была уникальной спецоперацией СБУ и преступника застрелили из стрелкового оружия.

Впоследствии в СБУ дали ответ на запросы от СМИ о причастности к ликвидации Кивы. Там отметили, что все детали спецопераций спецслужбы украинцы узнают после победы над агрессором. В настоящее время Служба безопасности проводит "очень много успешных спецопераций, в том числе и тех, которые несут заслуженное наказание военным преступникам и врагам Украины".

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