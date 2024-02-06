За ликвидацией Кивы, Татарского и других врагов Украины стоит СБУ – источник

Громкие ликвидации предателей и военных преступников, которые происходили после 24 февраля 2022, являются делом рук Службы безопасности Украины. В частности, СБУ причастна к ликвидации Ильи Кивы, Владлена Татарского, Сергея Горенко, Олега Попова и ряда врагов Украины.

Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. Уникальные кадры этих спецопераций публикует телеграмм-канал "Кровная Месть". Ввиду озвученных в ролике деталей, информатор на псевдо "Генерал Кровной Мести" хорошо осведомлен со всеми аспектами подготовки и проведения этих спецопераций.

В частности, информатор отмечает, что СБУ отправляет "на концерт к Кобзону" настоящих негодяев, военных преступников, убийц и палачей украинского народа, разных предателей, террористов и коллаборантов. Ведь, как сказал глава СБУ Василий Малюк, смерть – это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам и их пособникам.

В видео отмечается, что сотрудники СБУ также стоят за отравлением "губернатора" Херсонщины Владимира Сальдо, покушением на украинофоба и предателя Олега Царева, террориста и убийцу Захара Прилепина и "министра внутренних" дел "ЛНР" Игоря Корнета.

Также, по словам Генерала кровной мести, СБУ активно работала на Запорожском и Херсонском направлениях против предателей, преступников и коллаборантов, возглавлявших оккупационные органы власти и причастных к пыткам и убийствам украинцев.

Наши источники подтверждают, что спецоперации по ликвидации врагов Украины являются одним из направлений работы Службы безопасности. Ведь эти военные преступники, убийцы, дворенцы россиян должны ответить за массовые убийства, террор и репрессии, которые творятся на захваченных украинских территориях. Поэтому они абсолютно законными целями.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Служба безопасности Украины собрала доказательную базу и предупредила о заочном подозрении командующего 49 общевойсковой армией Южного военного округа РФ Якову Резанцеву. Под его командованием оккупационные группировки РФ вторглись в южный регион Украины с территории временно оккупированного Крыма.

Также мы писали, что украинские воины ликвидировали российского боевика и пропагандиста Глеба Козлова. Предатель родом из Донбасса воевал против Украины как на поле боя, так и в информационном пространстве.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!