Пограничники показали, как устраивают оккупантам 'бавовну' на Волчанском направлении. Видео

Украинские пограничники бок о бок с побратимами из других родов и видов войск Сил обороны держат оборону на Харьковщине. В частности, активно "демилитаризуют" оккупантов бойцы пограничной комендатуры быстрого реагирования "Шквал".

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На днях они нанесли удары по врагу на Волчанском направлении. Как это было, показали в Государственной пограничной службе Украины.

В Telegram-канале ГПСУ было опубликовано видео работы воинов ПКБР "Шквал" в районе Волчанск. На боевое задание защитники отправились на рассвете, чтобы обеспечить оккупантам "бодрое" утро.

"Рассвет. Пограничники ПКБР "Шквал" угощают оккупантов "вкусным завтраком" на Волчанском направлении", – говорится в подписи к видео.

Насколько сильно "пришелся по вкусу" россиянам "завтрак" от пограничников и сколько из них его не пережили, в ГПСУ не уточнили.

Напомним, накануне, 5 июля, общие потери российских захватчиков составили 1260 человек. Также Силы обороны обезвредили 11 танков, 18 боевых бронированных машин, 66 артиллерийских систем, 58 БПЛА ОТР, девять ракет, 76 автомобилей и шесть единиц специальной техники.

За сутки украинская авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили две артсистемы, склад боеприпасов, станцию РЭБ, шесть районов сосредоточения личного состава и еще один важный объект оккупантов, отмечено в утренней сводке Генштаба.