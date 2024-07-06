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Пограничники показали, как устраивают оккупантам "бавовну" на Волчанском направлении. Видео

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
495
Пограничники показали, как устраивают оккупантам 'бавовну' на Волчанском направлении. Видео

Украинские пограничники бок о бок с побратимами из других родов и видов войск Сил обороны держат оборону на Харьковщине. В частности, активно "демилитаризуют" оккупантов бойцы пограничной комендатуры быстрого реагирования "Шквал".

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На днях они нанесли удары по врагу на Волчанском направлении. Как это было, показали в Государственной пограничной службе Украины.

В Telegram-канале ГПСУ было опубликовано видео работы воинов ПКБР "Шквал" в районе Волчанск. На боевое задание защитники отправились на рассвете, чтобы обеспечить оккупантам "бодрое" утро.

Пограничники показали, как устраивают оккупантам "бавовну" на Волчанском направлении. Видео

"Рассвет. Пограничники ПКБР "Шквал" угощают оккупантов "вкусным завтраком" на Волчанском направлении", – говорится в подписи к видео.

Пограничники показали, как устраивают оккупантам "бавовну" на Волчанском направлении. Видео
Пограничники показали, как устраивают оккупантам "бавовну" на Волчанском направлении. Видео

Насколько сильно "пришелся по вкусу" россиянам "завтрак" от пограничников и сколько из них его не пережили, в ГПСУ не уточнили.

Напомним, накануне, 5 июля, общие потери российских захватчиков составили 1260 человек. Также Силы обороны обезвредили 11 танков, 18 боевых бронированных машин, 66 артиллерийских систем, 58 БПЛА ОТР, девять ракет, 76 автомобилей и шесть единиц специальной техники.

За сутки украинская авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили две артсистемы, склад боеприпасов, станцию РЭБ, шесть районов сосредоточения личного состава и еще один важный объект оккупантов, отмечено в утренней сводке Генштаба.

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