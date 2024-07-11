Под прицелом склады с боеприпасами и не только: нацгвардейцы показали, как уничтожают врага. Видео

Украинские защитники непрерывно продолжают уничтожать оккупантов на нашей земле. Недавно в сети показали, как они ликвидируют вражеские цели на Херсонском и Запорожском направлениях.

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Соответствующее видео опубликовал командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко. Удары по врагу наносили аэроразведчики 11-й бригады НГУ имени Грушевского.

Среди целей, которые поразили гвардейцы, были российские склады с боеприпасами, укрытие с личным составом, военные грузовики и штурмовики-мотоциклисты.

Ранее операторы ударных БпЛА 2-го отдельного отряда ЦСН "ОМЕГА" "Острые козырьки" уничтожили на Харьковщине тыловые позиции оккупантов. Бойцы уничтожили вражеский РЭБ и нанесли существенные потери врагу: уничтожили "буханку" противника и полевой склад БК.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы НГУ в течение недели нанесли мощное огневое поражение оккупантам на юге. Аэроразведчики обезвредили несколько десятков единиц военной техники, ряд наблюдательных пунктов и средств РЭБ врага.

Ранее бойцы Третьей бригады оперативного назначения "Спартан" имени полковника Петра Болбочана сожгли на Харьковском направлении два ЗРПК "Панцирь-С1". Урон врагу нанесли ракетчики ВСУ в сотрудничестве с бойцами Национальной гвардии.

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