'Острые козырьки' выявили тыловую позицию оккупантов на Харьковщине и устроили 'бавовну': у врага минус 'буханка' и склад БК. Видео

Операторы ударных БпЛА 2-го отдельного отряда ЦСН "ОМЕГА" "Острые козырьки" уничтожили в Харьковской области тыловые позиции оккупантов. Бойцы преодолели вражеский РЭБ и нанесли существенные потери врагу: уничтожили "буханку" противника и полевой склад БК.

Видео дня

Эффектное видео было опубликовано в Telegram подразделения. Там отметили, что операторы FPV-дронов нанесли лишь один прицельный удар.

"Это была тыловая позиция россиян, расположенная почти на границе с РФ. Сюда приезжали багги, загружались боеприпасами и развозили по позициям, именно они и сожгли эту точку, за что им благодарность", – отметили военные.

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко отметил в Telegram, что в течение суток гвардейцы по линии фронта уничтожили:

– 1 танк;

– 6 единиц бронетехники;

– 9 единиц автомобильной техники;

– 1 станцию РЭБ;

– 2 склада БК;

– 16 артиллерийских систем;

– 1 ПТРК.

Напомним, ранее в сети также опубликовали видео, на котором видно, как бойцы подразделения ударных БПЛА "Острые козырьки" совершили точный сброс с дрона на двух российских пехотинцев, пришедших с наступлением на Харьковщину.

На кадрах видны два военных российской армии, которые "разлетаются" в разные стороны после удара БПЛА. Погибли ли оккупанты – неизвестно, однако точно получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Бойцы НГУ в течение недели нанесли мощное огневое поражение оккупантам на юге. Только аэроразведчики обезвредили несколько десятков единиц военной техники, ряд наблюдательных пунктов и средств РЭБ врага.

– Ранее бойцы Третьей бригады оперативного назначения "Спартан" имени полковника Петра Болбочана сожгли на Харьковском направлении два ЗРПК "Панцирь-С1". Потери врагу нанесли ракетчики ВСУ в сотрудничестве с бойцами Национальной гвардии.

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