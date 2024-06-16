Силы обороны встретили оккупантов в Харьковской области точным сбросом с дрона. Видео

Силы обороны Украины продолжают ликвидировать оккупантов вражеской российской армии, которые пришли на нашу территорию захватывать города. В сети опубликовали кадры поражения двух российских пехотинцев с помощью ударного беспилотника.

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Точный сброс с дрона совершили бойцы подразделение ударных БПЛА "Гострі Картузи", видео опубликовали в Telegram-канале группы. Так украинские воины встретили захватчиков, пришедших с наступлением на Харьковщину.

На кадрах видно двух военные российской армии, которые "разлетаются" в разные стороны после удара БПЛА. Погибли ли оккупанты – неизвестно, однако точно получили ранения.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко обратил внимание на то, что на пехотинцах армии РФ, показанных на видео, очень много всего нагружено. Он предположил, что это может свидетельствовать о том, что транспортный "коридор" оккупанты на севере Харьковщины не смогли создать, так что, как и в первые дни наступления, все необходимое им приходится нести пешком.

Напомним, утром 16 июня в Генштабе рассказали, что накануне за сутки ВСУ обезвредили 1160 оккупантов и 58 артсистем армии РФ. Общее количество уничтоженной 15 июня российской техники и вооружений составило 138 единиц.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты на российском БМ-21 "Град" поплатились за участие в войне против Украины. Они ехали на огневую позицию в Донецкой области с полным пакетом реактивных ракет для обстрела украинских воинов, когда их заметили украинские аэроразведчики.