Мощная и приоритетная цель: Силы обороны дронами уничтожили вражеский БМ-21 'Град'. Видео

Оккупанты на российском БМ-21 "Град" поплатились за участие в войне против Украины. Они ехали на огневую позицию в Донецкой области с полным пакетом реактивных ракет для обстрела украинских воинов, когда их заметили украинские аэроразведчики.

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Операторы дронов из подразделения MURAMASA 109-й бригады теробороны приняли меры, чтобы воспрепятствовать реализации этих намерений и чтобы вражеские обстрелы не отвлекали воинов на передовой. Уничтожение вражеского "Града" попало на видео.

"Уничтожено БМ-21"Град".Это очень мощная и приоритетная жирная цель. Вовремя увидели, как "Град" выехал из АКХЗ и направлялся с полным пакетом реактивных ракет на огневую позицию, чтобы произвести обстрел наших позиций (максимальная дальность выстрела до 40 км ). Мы все сделали, чтобы эта железяка сгорела от ваших дронов и не беспокоила ребят, которые героически защищают Донбетчину, – отметили воины в сообщении в Telegram-канале подразделения MURAMASA.

Они показали, как FPV-дрономатаковали вражеский "Град", после чего он загорелся и остановился. Еще одна ударная "птичка" проконтролировала уничтожение.

А побратимы воинов из аэроразведки 111-й ОБрТрО зафиксировали, как на помощь к подбитому "Граду" прибыли другие оккупанты. Однако увидев, что спасать там уже некого и ничего – развернулись и бросились наутек.

Напомним, утром 16 июня в Генштабе рассказали, что накануне за сутки ВСУ обезвредили 1160 оккупантов и 58 артсистем армии РФ. Общее количество уничтоженной 15 июня российской техники и вооружений составило 138 единиц.

Также сообщалось, что военная контрразведка СБУ устроила месть оккупантам на Харьковском направлении. За последние две недели на счету контрразведчиков – десятки единиц уничтоженной российской техники.