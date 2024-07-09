Месть за 'Охматдет': дроны пограничников на Волчанском направлении попали прямо во вражеский танк. Видео

Украинские защитники отомстили российским оккупантам за обстрел детской больницы "Охматдет". Дроны наших пограничников на Волчанском направлении попали прямо во вражеский танк.

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В результате этого техника захватчиков превратилась в металлолом. Соответствующее видео опубликовала ГПСУ.

Отмечается, что бдительные аэроразведчики пограничной комендатуры быстрого реагирования отслеживают каждый маневр врага, а операторы FPV-дронов прилагают максимум усилий, чтобы поразить самые сложные цели.

Так, в понедельник дроны "Шквала" попали по вражескому танку, который загорелся, проехал несколько сотен метров и наконец эпически взорвался. В частности, произошла детонация вражеского боекомплекта.

Кроме танка, под прицел пограничников попали несколько вражеских позиций, по которым отработали минометчики, а операторы FPV-дронов закрепили успех своими точными ударами по вражеским укрытиям.

"Этот день борьбы защитники посвятили священной мести за всех украинских детей, пострадавших в результате вражеского ракетного удара по больнице "Охматдет" в Киеве", – отметили в ГПСУ.

Напомним, утром 8 июля страна-террорист Россия устроила массированную атаку на Украину. Враг обстрелял ракетами Киев, Днепр, Кривой Рог и другие города. По состоянию на 23:00 было известно о 37 погибших и более 170 раненых.

В столице российская ракета попала в детскую больницу "Охматдет". Кроме больницы, повреждены и другие объекты, в том числе полностью разрушен один из подъездов многоквартирного дома.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве продолжается ликвидация последствий российских терактов в трех локациях. Ночью 9 июля спасатели обнаружили под развалинами дома тело ребенка.

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