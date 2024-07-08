Россия поднимала в воздух Ту-95 и МиГ-31К: в Украине объявляли масштабную тревогу

Утром 8 июля страна-агрессор РФ поднимала в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95, а также истребитель МиГ-31К. В связи с этим по всей территории Украины объявляли масштабную воздушную тревогу.

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Оккупанты поднимали бомбардировщики с аэродрома "Оленья" в Мурманской области. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

По информации ВС ВСУ, всего в воздшном пространстве РФ находилось 5 бортов Ту-95. Также была информация об активизации МиГ-31К.

Самолеты МиГ-31К являются носителями сверхзвуковых ракет Х-47М2 "Кинжал", поэтому ракетную опасность объявляют по всей территории Украины. Эта ракета развивает огромную скорость и является сложной целью для систем противовоздушной обороны. Поэтому украинцев призывали оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

В свою очередь с бомбардировщиков Ту-95 российские террористы обстреливают Украину крылатыми ракетами Х-101/555.

В 7:43 в Воздушных силах ВСУ дали отбой тревоги по МиГ-31К.

Напомним, российские оккупационные войска вечером в воскресенье, 7 июля, ударили ракетами по пригороду Сум. Взрывы в областном центре было слышно после 23:00.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты днем 7 июля снова обстреляли Херсон. Под вражеским огнем оказался Корабельный район города: там повреждены частные дома.

Также захватчики ударили по Павлограду на Днепропетровщине: в городе повреждены частные дома.