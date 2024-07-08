Войска России ударили ракетами по пригороду Сум: первые подробности

Российские оккупационные войска вечером в воскресенье, 7 июля, ударили ракетами по пригороду Сум. Взрывы в областном центре было слышно после 23:00.

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О вражеской атаке сообщили на официальном Telegram-канале Сумской областной военной администрации. Там отметили, что последствия ракетного удара войск России уточняются.

"Сумщина, 7 июля, после 23:00 враг нанес ракетный удар по пригороду областного центра. Последствия вражеской атаки уточняются. Оставайтесь в укрытиях, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", – сказано в сообщении.

Глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко в Telegram также отметил, что удар пришелся по пригороду Сум.

В Воздушных силах ВСУ в это время предупреждали об угрозе применения российскими войсками баллистического вооружения с востока. Местные каналы писали о взрывах около 23:30.

Напомним, что в ночь на 6 июля государство-террорист Россия атаковала энергетическую инфраструктуру города Сумы дронами-камикадзе "Шахед". В результате ударов населенные пункты в нескольких районах области оказались обесточенными. Также частично исчезло водоснабжение.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты днем 7 июля снова обстреляли Херсон. Под вражеским огнем оказался Корабельный район города: там повреждены частные дома.

Также захватчики ударили по Павлограду на Днепропетровщине: в городе повреждены частные дома.