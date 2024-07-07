Оккупанты ударили по Павлограду на Днепропетровщине: повреждены частные дома. Фото

В ночь на 7 июля российская оккупационная армия нанесла ракетные удары по Днепропетровской области. Под атакой врага оказался город Павлоград.

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В населенном пункте обломками повреждены 4 частных дома. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Вследствие вражеского обстрела жертв и раненных в Павлограде нет. В то же время мирные жители пострадали в результате других обстрелов.

В Никополе во время вечерних и утренних обстрелов травмированы трое женщин 38, 65 и 71 лет. Путинские террористы атаковали районный центр артиллерией и дронами-камикадзе. Также захватчики применяли РСЗО.

В городе повреждены три предприятия, колледж, детсад и гаражный кооператив. Также пострадали 10 частных домов, 3 хозяйственные постройки, газопровод и транспортные средства.

В очередной раз россияне нанесли повторный удар, в результате которого повреждена техника ГСЧС. После одного из ударов спасатели тушили возгорание в доме, и в этот момент враг атаковал повторно. Сами пожарные успели пройти в укрытие.

Под вражеским обстрелом также были Марганецкая и Покровская громады. Последствия атак выясняют специалисты. По предварительным данным, пострадавших нет.

В течение ночи в небе над Днепропетровской областью силы противовоздушной обороны уничтожили одну ракету и разведывательный дрон.

Напомним, Россия продолжает терроризировать украинские города и села. Только за последнюю неделю для ударов по Украине войска государства-агрессора применили более 600 авиабомб, свыше 60 дронов-камикадзе типа "Шахед" и почти 40 ракет разных типов.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска 6 июля снова нанесли удары по Донетчине. Под вражеским огнем оказались Покровск и Украинск. Известно о по меньшей мере одном погибшем и раненых, есть разрушения.