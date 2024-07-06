'Наши люди непрерывно страдают от российского террора': Зеленский рассказал, сколько бомб, БПЛА и ракет Россия применила за неделю

Россия продолжает терроризировать украинские города и села. Только за последнюю неделю для ударов по Украине войска государства-агрессора применили более 600 КАБов, свыше 60 дронов-камикадзе типа "Шахед" и почти 40 ракет разных типов.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он добавил, что при таких условиях помощь союзников, в том числе США и Германии, в усилении "воздушного щита" над украинскими городами и селами – неоценима.

Глава государства подчеркнул: РФ продолжает наносить по Украине удары сотнями авиабомб и десятками дронов-камикадзе и ракет еженедельно.

"Наши люди непрерывно страдают от российского террора. Только на этой неделе Россия применила более 600 управляемых авиационных бомб, более 60 "шахедов" и почти 40 ракет разных типов", – подчеркнул Зеленский.

Он показал на видео последствия российского террора только за последние дни: с 30 июня враг наносил удары по Киеву, Днепру, по городам и селам Донетчины и Херсонщины, по Харьковщине, Черниговщине и Запорожью, сея смерть, горе, разрушения.

В таких условиях усиление противовоздушной обороны является важнейшей задачей. И благодаря партнерам постепенно оно происходит.

"Мы еще больше укрепили наш воздушный щит за эту неделю. Спасибо Германии и Соединенным Штатам! Украинские "петриоты" еще лучше покажут себя в защите от российского террора", – отметил Зеленский.

Однако до сих пор российским ракетам, бомбам и дронам все еще удается прорываться через систему ПВО. Работа над усилением защиты неба над Украиной продолжается: на следующей неделе Зеленский анонсировал определенные сдвиги.

"Чтобы защитить все наши города и села, чтобы действительно преодолеть российский террор, нужно больше конкретных решений. И будем на следующей неделе работать с партнерами ради именно таких решений – уже готовим их", – подчеркнул президент.

Напомним, 5 июля посол Германии в Украине объявил, что на территорию нашего государства прибыл третий ЗРК Patriot, переданный Берлином.

А за два дня до этого США объявили о новом пакете военной помощи Украине, в который войдут, в частности, ракеты для ПВО и боеприпасы для HIMARS.