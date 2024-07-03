Ракеты для ПВО, боеприпасы для HIMARS и не только: США объявили о новом пакете военной помощи Украине

Белый дом объявил о выделении нового пакета оборонной помощи Украине. Он включает ракеты для систем HIMARS, противовоздушные перехватчики, артиллерийские снаряды и другие вооружения.

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Об этом заявила в среду в Вашингтоне представительница Белого дома Карин Жан-Пьер. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты продолжают поддерживать защиту Украины от вторжения РФ.

"Администрация Байдена-Гаррис объявляет о выделении нового значительного пакета помощи Украине в сфере безопасности. Соединенные Штаты продолжают поддерживать защиту Украины от вторжения страны-агрессора", – отметила представитель администрации США.

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