США вскоре объявят о новом пакете помощи для Украины более чем на $2,3 млрд: что известно

В скором времени США объявят новый крупный пакет военной помощи Украине. Наше государство получит вооружений более чем на 2,3 млрд долларов.

Видео дня

Такое заявление в ходе встречи с министром обороны Украины Рустемом Умеровив в Вашингтоне заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Об этом сообщает "Голос Америки".

"США вскоре объявят пакет вооружений для Украины более чем на 2.3 млрд долларов. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на встрече с украинским министром обороны Рустемом Умеровым в Вашингтоне", – говорится в сообщении издания.

При этом деталей о содержании нового пакета пока нет. В то же время некоторые западные СМИ пишут, что речь идет, в частности, о "противотанковом оружии, перехватчиках и боеприпасах для Patriot и других систем ПВО".

"Не сомневайтесь: Украина не одна, и Соединенные Штаты останутся непоколебимыми в нашей поддержке. Вместе с примерно 50 союзниками и партнерами мы будем продолжать обеспечивать критические потребности Украины, необходимые для отражения российской агрессии сегодня и для сдерживания российской агрессии завтра", – отметил Ллойд Остин. , открывая встречу с Умеровым

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен намекнул на новые системы ПВО для Украины до саммита НАТО. Он назвал усиление защиты Украины от российских атак с воздуха одной из важнейших задач на ближайшее будущее, ведь мощная ПВО поможет защитить предприятия и привлечь инвестиции. А это, в итоге, усилит Украину в военном, экономическом и демократическом измерениях – и станет залогом успешности нашего государства.

Также сообщалось, что ранее "больше сил в защите неба" для Украины уже в июле анонсировал президент Владимир Зеленский. В традиционном обращении 1 июля он отметил важность получения помощи от партнеров, обеспечение безопасности и дальнейшее приближение к Евросоюзу.

Также сообщалось, что НАТО готовит меры по сохранению поддержки Украины в случае победы Трампа на выборах в США. Об этом сообщило издание WSJ.