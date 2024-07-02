"Мы работаем над этим": Блинкен намекнул на новые системы ПВО для Украины до саммита НАТО

Союзники Украины работают над усилением противовоздушной обороны нашего государства. В ближайшее время украинцы могут услышать новые объявления, связанные с укреплением украинской ПВО.

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При этом прозвучат они, предположительно, еще до саммита НАТО, который состоится 9-11 июля в Вашингтоне. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в пространном интервью в Институте Брукингса, пишет "Голос Америки".

В этом интервью Блинкен особое внимание уделил Украине, российской агрессии и видению будущего успеха нашего государства в администрации президента США Джо Байдена.

Он отметил, что успешной Украина станет тогда, когда будет способна "стоять на собственных ногах" с военной, экономической и демократической точки зрения и будет проводить дальнейшую интеграцию с Западом. И в краткосрочной перспективе, по мнению госсекретаря США, для достижения успеха Украине следует создать надлежащую систему противовоздушной обороны.

"У экономики Украины есть чрезвычайный потенциал при надлежащих инвестициях. Разумеется, чтобы раскрыть как военный, так и экономический потенциал, нужно обеспечить противовоздушную оборону для защиты территорий, в которые сделаны инвестиции", – убежден он.

Обеспечить это Киеву стремится помочь Вашингтон: США, по словам Блинкена, работают над усилением ПВО.

Он анонсировал новые объявления по поводу усиления ПВО в Украине в ближайшее время. Они, вероятно, прозвучат еще до саммита НАТО в Вашингтоне.

"Мы работаем над этим. Я думаю, будет больше новостей об этом в ближайшие недели, в преддверии саммита НАТО на следующей неделе", – не углубляясь в подробности, отметил Блинкен.

Он подчеркнул, что конечным итогом совместных усилий по усилению Украины должна стать "успешная страна, страна, которая является самостоятельной в этих трех сферах, а следовательно, выступает сильнейшим ответом Владимиру Путину".

Напомним, ранее "больше сил в защите неба" для Украины уже в июле анонсировал президент Владимир Зеленский. В традиционном обращении 1 июля он отметил важность получения помощи от партнеров, обеспечение безопасности и дальнейшее приближение к Евросоюзу.

Также сообщалось, что НАТО готовит меры по сохранению поддержки Украины в случае победы Трампа на выборах в США. Об этом сообщило издание WSJ.