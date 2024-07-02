НАТО готовит меры по сохранению поддержки Украины в случае победы Трампа на выборах в США – WSJ

НАТО готовит ряд мер по укреплению долгосрочной поддержки Украины в случае, если бывший президент Дональд Трамп победит на выборах в США. Среди планов – командировка высокопоставленного гражданского чиновника в Киев и создание нового командования в Германии.

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Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на официальных представителей США и НАТО. Эти меры осуществляются в ответ на рост поддержки правых политических сил в Европе и возвращение Трампа в Белый дом, что может привести к сокращению американской поддержки Украины.

По словам американских чиновников, такие шаги помогут лучше координировать усилия западных стран по оказанию военной поддержки Украине, а также приблизить украинскую армию к стандартам НАТО. Хотя планы готовились несколько месяцев, их реализацию ускорили после неудачного выступления президента США Джо Байдена на прениях с Трампом 27 июня.

В частности, НАТО создаст должность ответственного за оказание помощи Украине, которую займет чиновник, работающий в Киеве. Кроме того, альянс создаст новое командование в немецком Висбадене для координации поставок военной техники и обучения украинских войск. Ожидается, что об этих шагах будет объявлено на саммите в Вашингтоне 9-11 июля.

В операции в Германии примут участие около 700 военнослужащих из США и других стран, которые примут большую часть миссии, выполнявшие американские военные с начала боевых действий в феврале 2022 года. Чиновник в Киеве сосредоточится на долгосрочных потребностях Украины модернизации военного сектора и невоенной поддержки.

Напомним, несмотря на то, что президент Джо Байден не слишком убедительно выступил на дебатах с Дональдом Трампом, это не изменило мнение многих избирателей по поводу обоих кандидатов на пост президента Соединенных Штатов Америки.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент США Джо Байден и бывший лидер Дональд Трамп встретились в первом раунде предвыборных дебатов. Политики обменялись взаимными обвинениями, высказались о состоянии экономики страны, затронули тему абортов, ситуации на границе, вывод войск из Афганистана и войны в Украине и Израиле.

– Джо Байден признал, что неудачно выступил на дебатах с Дональдом Трампом и назвал себя "не молодым мужчиной". При этом политик уверен, что он сможет одержать победу на президентских выборах в ноябре этого года.

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